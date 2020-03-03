Unutkanlığa iyi gelen besinler - Son Dakika
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Unutkanlığa iyi gelen besinler

6 saat önce

Diyetisyen Salih Gürel, unutkanlığa iyi gelen besinler hakkında bilgi verdi.

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Diyetisyen Salih Gürel, unutkanlığa iyi gelen besinler hakkında bilgi verdi.


Diyetisyen Salih Gürel, "Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan unutkanlık artık sadece ilerleyen yaşlarda değil stresli bir hayat, yoğun tempo iş ortamı, hava kirliliği, çevresel faktörler ve yanlış beslenme alışkanlıkları sebebiyle genç yaşlardaki kişilerde de kendini göstermeye başladı. Unutkanlık; erişkin merkezi sinir sisteminin edinsel nedenlerle hasarlanması sonucu, bilinç bulanıklığı olmaksızın, birden fazla kognitif alanın bozulması, bununla ilintili olarak günlük yaşam aktivitelerinin eskisi düzeyinde sürdürülememesine neden olan, doğal seyri açısından kalıcı, sıklıkla da ilerleyici bir klinik tablodur. Bellek, dikkat, dil becerileri, görsel mekansal işlevler gibi kognitif becerilerde eksilme unutkanlıkta karşılaştığımız tablodur" dedi.


Unutkanlığın bir çok sebebi olduğunu ifade eden Gürel, "Bunların arasında hormon yetersizlikleri ve vitamin eksikliği de ( D ve B12 Vitamini )sayılabilir.Ağır depresyon da unutkanlık sebeplerinden biridir. Kırmızı et, omega - 3 yağ asidi bakımından zengin olan balıklarda, omega - 3 yağ asidi bakımından fındık ve ceviz, yaban mersini ve bitter çikolata, domates, ıspanak, tarçın, nar unutkanlığa iyi gelen besinler arasındadır" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:26 Kaynak: İHA
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