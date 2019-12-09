Unutkanlık nasıl anlaşılır? Unutkanlığa ne iyi gelir?

Unutkanlık, her yaşta görülebilen bir rahatsızlıktır. Yetersiz ve sağlıksız beslenme başta olmak üzere birçok farklı neden unutkanlığı tetikleyebilir. Alzheimer gibi son derece tehlikeli hastalıkların başını çektiği için, unutkanlık faktörü ciddiye alınması gereken bir bilinç rahatsızlığı olarak değerlendirilmelidir.



Unutkanlığın Belirtileri Nelerdir?



1- İsim hafızasından yoksunluk: Unutkanlık, kendini yavaş yavaş belli eden bir zihin rahatsızlığıdır. Kişiden kişiye değişmek üzere birçok belirti ile kendini gösterir. En önemli belirtilerinden biri çok iyi bilinen isimlerin unutulmasıdır. Bazı kişilerde yeni okunmuş kitapların ve yeni izlenmiş filmlerin isimlerinin unutulması olarak kendini gösterir.



2- Yer- yön duygularının zayıflaması: Daha önce gidilmiş yerleri unutmak, yer- yön duygularının zayıflaması olarak tarif ediliyor.



3- Önemli günlerin unutulması: Evlilik yıl dönümü, doğum günü gibi önemli addedilen günlerin unutulması bir başka belirti olarak kayıtlara geçmiştir. İlerleyen dönemlerde kişi kendi doğum gününü dahi unutabilir.



4- Ezberin zayıflaması: Belleğin kontrolü kaybetmesi ile birlikte ezberleme gücü kaybolabilir. Özellikle öğrencilerin derslerini ve sınavlarını etkileyen bu faktörün ana nedeni dengesiz beslenmek ve her öğünden protein alamamaktır.



Unutkanlığa Neden Olan Fiziksel Etkenler Nelerdir?



1- B12 Vitamini Eksikliği: Kahvaltı öğünlerini atlayan ya da çok az bir besinle geçiştiren kişilerde unutkanlık had safhada görülür. Yumurta, süt ve kırmızı et tüketiminin azlığı kişilerin giderek daha fazla unutkan olmasına sebep olabilir. Balık ve diğer deniz ürünleri de haftada en az iki kere tüketilmelidir.



2- Hormon Bozuklukları: Özellikle tiroid hormonunun bozulması ve eski fonksiyonlarını yerine getirememesi unutkanlığın başlıca nedenlerinden biri olarak görülüyor. Nörolojik sorunlara yol açan hormon bozuklukları mutlak surette uzmanlar tarafından muayene edilmelidir.



Unutkanlığa Neden Olan Alışkanlıklar Hangileri?



1- Hafızanın gereksiz bilgilerle doldurulması: Bazı kişiler belleklerini tam randımanlı kullanmaz ve her tür gereksiz bilgiyi belleğine kaydeder. Bu ise belli bir noktadan sonra bellek ve bilincin yeni bilgileri alamamasına neden olur. Bilgiler ve edinimler belli bir süzgeçten geçirilerek belleğe taşındığı takdirde unutkanlık emareleri de çok az görülmeye başlar.



2- Telefon ve internet bağımlılığı: Çeşitli hastaneler ve üniversitelerde yapılan araştırmalar telefon ve internet başında geçirilen saatlerin beyni doğrudan doğruya olumsuz olarak etkilediğini gözler önüne sermiştir. Günde dört saatten fazla telefonda ya da bilgisayarda vakit geçirmek, unutkanlığı tetiklemektedir.



3- Televizyon karşısında uyumak: Pek çok kişinin alışkanlığı olan televizyon karşısında uyumak, uykuda bile beynin çalışmasına ve yorulmasına neden olur. Bu da hem bilinç hem de bellek merkezlerini etkileyerek akut seviyede unutkanlığa yol açabilir.



Unutkanlığa Sebep Olan Hastalıklar Nelerdir?



1- Alzheimer: Alzheimer hastalığı unutkanlık ile başlar. Kişi gün içerisinde yapması gerekenleri, isimleri ve adresleri unutmaya başlar. Zihinsel bozulma aşırı unutkanlık emareleri ile giderek beynin tamamını ele geçirir.



2- Kalp ve karaciğer hastalıkları: Vücuttaki tüm organlar birbirleriyle ilintili olarak çalışır. Kalp ve karaciğer gibi iki önemli organın hastalanması unutkanlığı tetikler.



Unutkanlığa Neler İyi Gelir?



1- Ispanak: Tam bir demir deposu olan ıspanak birçok hastalığa iyi geldiği gibi unutkanlık belirtilerini de en aza indirger. Vitaminin azalmaması için yoğurt ile birlikte tüketilmemesi öneriliyor.



2- Bitter: Vücudun şeker ihtiyacını karşılayan bitter doğal bir ağrı kesici olduğu gibi unutkanlığın izlerini de silmektedir. Diğer çikolataların aksine kakao oranı yüksek olduğu için sağlıklı bir şekilde tüketilebilir.



3- Balık çeşitleri: Kırmızı et yerine balık tüketmek unutkanlık problemiyle baş etmeye çalışan kişilerin ilk tercihi olmalıdır. Uzmanlara göre haftada iki gün balık tüketmek hafızayı doğal yollardan güçlendiriyor.