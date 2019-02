Unutmayı Unutma' Projesiyle Okuma Kültürünü Yaygınlaştırıyorlar

OKUMA alışkanlığının artırılması için TÜGVA Bursa Osmangazi İlçe Temsilciliği'nce 'Unutmayı unutma' adlı proje hayata geçirildi.

OKUMA alışkanlığının artırılması için TÜGVA Bursa Osmangazi İlçe Temsilciliği'nce 'Unutmayı unutma' adlı proje hayata geçirildi. Metro istasyonu, otobüs durakları, alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde bilinçli olarak unutulup, başkalarının da kitap okumasının sağlandığı projeye kısa sürede 17 ilden ve yurt dışından destek geldi.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmangazi İlçe Temsilciliği'nce okuma alışkanlığının artırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi adına 'Unutmayı unutma' projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda, okunulan kitapların kapak kısmına o kitabın 'Unutmayı unutma' projesinde yer alan bölgede bilerek, unutulduğu not düşülüp, uygun noktaya bırakılıyor. Bu sayede kitabı bulan kişi, bu kitabı okuma fırsatı elde ediyor. Okuma kültürünün yaygınlaştırılması için hayata geçirilen proje, kısa sürede 17 ilde ve yurt dışından destek gördü. 'Okuma seferberliği'ne destek veren üyeler sosyal medyadan belirlendikten sonra aralarında çekiliş yapılarak, çeşitli hediyeler de dağıtılıyor. Bu yılın şanslı ilk üyelerini ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar belirledi. Bu kişilere çeşitli hediyeler verildi.



Projenin detayları hakkında bilgi veren TÜGVA Osmangazi İlçe Temsilcisi Alican Göç (28), "TÜGVA'nın her kesime hitap eden bir kuruluş olarak okuma alışkanlığının artırılması için yapmış olduğumuz bir faaliyettir. Burada her yaş kesiminden herkes okumuş oldukları kitapları kafelerde, tren istasyonlarında, kütüphanelerde, otobüslerde, meydanlarda, AVM'lerde unutarak vatandaşlar arasında hediyeleşme kültürü oluşturmak istedik" dedi.



VARDAR NEHRİ'NE KİTAP



Kısa sürede büyük kitlelerin projeye destek verdiğini belirten Göç, "Projemize 17 ilden destek geldi. Yurt dışında üniversite okuyan bir öğrenci, projeyi duyarak bizi aradı. Bizler de kendisine detaylarını anlattık. Kendisi de beğenerek okumuş olduğu bir kitabı Vardar Nehri'nin kıyısına bırakarak bizlere destek oldu" diye konuştu.



'ÇALIŞMA, OKUMAYI TEŞVİK İÇİN'



Toplumun okumaya uzak kaldığını kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise projeyle ilgili "Okumayı teşvik etmek adına yapılan bir çalışma. Bir espri ile okuduğu kitabını unutuyor ve başka birisinin o kitabı alıp okumasına vesile oluyor. Bulan kişinin de kitap ilgisini çekerse o kitabı okumuş oluyor. Bu tür dikkat çekici eylemler önem arz ediyor. Toplumda bir hareketi, düşünceyi gündeme getirerek okuyacak olan kişilerin sayısını artırıyor" dedi.



BAŞKAN AKTAŞ'TAN İSTASYONDA DESTEK



Projeye çok sayıda sanatçı, siyasetçi ve iş insanı da destek verdi. Okuduğu kitabı Şehreküstü Metro İstasyonu'nda bırakarak, projeye destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "'Unutmayı unutma' projesi kapsamında şahsım, Osmangazi Belediye Başkanı ve birçok arkadaşımız bu projeye katılarak, bana göre ülkemizin en önemli konuları az kitap okuduğumuz için daha fazla kitap okunması adına önemli bir projeye aracılık ettiler. Farkındalık oluşturdular. Kitap okuma konusu önemli ve hassas bir konu. Kitap okuyan zihinler ve beyinler daha sağlıklı düşünür, daha çok teori üretebilir. Ülkesi ve şehri adına daha fazla değer katabilir. Bu anlamda gençlerimizin ve büyüklerimizin kitap okuma alışkanlığının daha fazla yaygınlaşması gerekiyor" diye konuştu. - Bursa

