Son Dakika Haberleri: Unuttuğu çay bardağını iade eden Tırcı Gökhan firma sahibinin takdirini kazandı
Son Dakika Güncel Unuttuğu çay bardağını iade eden Tırcı Gökhan firma sahibinin takdirini kazandı - Son Dakika

Unuttuğu çay bardağını iade eden Tırcı Gökhan firma sahibinin takdirini kazandı

6 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir firmaya gübre indiren tır şoförü, yanlışlıkla aracına aldığı çay bardağını, bir hafta sonra firmaya geri getirince firma sahibinin takdirini kazandı.

Unuttuğu çay bardağını iade eden Tırcı Gökhan firma sahibinin takdirini kazandı, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir firmaya gübre indiren tır şoförü, yanlışlıkla aracına aldığı çay bardağını, bir hafta sonra firmaya geri getirince firma sahibinin takdirini kazandı.

Ilgın merkezde bir gübre bayisinin deposuna mal getiren tır şoförü, firmanın ikram ettiği çayı içtikten sonra bardağı aracında unutarak yanında götürdü.

Bardağı bir hafta sonra, üzerinde "Hakkınızı helal edin. Geçen hafta size İzmir'den gübre getirdim. Çay içtiğim bardak arabada kalmış, gece geçerken bıraktım. Tırcı Gökhan." notuyla iş yerinin kapısına bırakan şoför, firma sahibini duygulandırdı.

Firmanın işletmecisi Ahmet Yasin Turşucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah iş yerini açarken gece dışarıya bırakılmış, üzerinde not bulunan çay bardağını fark ettiklerini söyledi.

Kağıttaki notu okuduklarında duygulandıklarını ifade eden Turşucu, şöyle konuştu:

"Ekonomik bir değeri olmayan çay bardağını yanlışlıkla aracına koyan yüreği temiz abimiz, tekrar yolu buraya düşünce, iş yerimiz gece kapalı olması nedeniyle bardağımızı kapı önüne bırakarak iade etmek istemiş. Hala yüreği temiz insanların olması, beni ve çalışma arkadaşlarımı duygulandırdı. Helal olsun yüreği hala temiz olanlara. Hassasiyetinden dolayı tır şoförü Gökhan abimize teşekkür ediyoruz. Yolu açık, kazancı bereketli olsun."

Konya, Ilgın, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 19:49:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Unuttuğu çay bardağını iade eden Tırcı Gökhan firma sahibinin takdirini kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]