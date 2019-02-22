Son Dakika Haberleri: Unutulan Bebek Pusetinin İçinden 'Bebek' Değil, 'Kıyafet' Çıktı

Unutulan Bebek Pusetinin İçinden 'Bebek' Değil, 'Kıyafet' Çıktı

36 dakika önce

DÜZCE'de, içinde bebek olduğu düşünülen ve bebek bakım ile emzirme kabini önünde unutulan puseti görenler durumu polise bildirdi.

Unutulan Bebek Pusetinin İçinden 'Bebek' Değil, 'Kıyafet' Çıktı, System.String[]
DÜZCE'de, içinde bebek olduğu düşünülen ve bebek bakım ile emzirme kabini önünde unutulan puseti görenler durumu polise bildirdi. İçinde bebek kıyafetleri bulunduğunu tespit edilen puset, belediye ekiplerine teslim etti.

Olay, akşam saatlerinde Cedidiye Mahallesi Belediye Meydanı'nda meydana geldi. Cedidiye Camii'nden çıkanlar, bebek bakım ve emzirme kabini önünde bebek puseti olduğunu fark edip, içinde bebek olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, puseti açıp incelediklerinde içinde bebek eşyalarının olduğunu tespit etti. Puseti alan ekipler, unutulma ihtimaline karşı Düzce Belediyesi içerisinde bulunan güvenlik görevlilerine teslim etti.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:49 Kaynak: DHA

Düzce Belediyesi, Güncel
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