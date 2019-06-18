Son Dakika Haberleri: Unutulan çocuk çantası 'bomba' paniğine neden oldu
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Unutulan çocuk çantası 'bomba' paniğine neden oldu

35 dakika önce

MALATYA'da, banka ATM'sinin yanına bırakılan çocuk çantası, paniğe neden oldu.

Unutulan çocuk çantası 'bomba' paniğine neden oldu, System.String[]
MALATYA'da, banka ATM'sinin yanına bırakılan çocuk çantası, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılmak istenen çanta, olay yerine gelen sahibine teslim edildi. 
Olay, öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde bulunan bir bankaya ait ATM'nin yanındaki sahipsiz çocuk çantasını fark edenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yolları yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen  bomba imha uzmanı çantayı inceleyerek kontrollü patlatmak üzere fünye yerleştirdi. Bu sırada olay yerine gelen bir kadın çantanın kendisine ait olduğunu ve para çekmek istediği sırada unuttuğunu söyledi.
Polis çantayı kadına teslim ederek, bir daha unutmaması için uyarıda bulundu.
 


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:21 Kaynak: DHA
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