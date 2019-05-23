Unutulan çocuk oyunlarını oynadılar

Amasya'da 200 veli ve 105 anaokulu öğrencisi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nce uygulanan "Topluma Hizmet" Projesi kapsamında unutulmuş çocuk oyunlarıyla eğlendi.

Amasya'da 200 veli ve 105 anaokulu öğrencisi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nce uygulanan "Topluma Hizmet" Projesi kapsamında unutulmuş çocuk oyunlarıyla eğlendi.

Dr. Hikmet Develi Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenci ve velilere "Postacı, Menemen, Kurt Baba, Tımbıllı, El Üstünde Kimin Eli Var, Çatlak Patlak" gibi eski çocuk oyunları oynatıldı.

Proje danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Nazan Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknolojinin gelişmesiyle çocukların ekranlara bağımlı hale geldiğini söyledi.

Etkinliğin amacının geleneksel çocuk oyunlarının eğitimsel değerini göz önünde bulundurarak unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını çocuklara tekrar hatırlatmak olduğunu dile getiren Kahraman, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, öğrencilerimiz, telefon, tablet, bilgisayar gibi çağımızın getirdiği teknolojik yeniliklere bağımlılık derecesinde yönelerek esas bulundukları çağda yaşamaları gereken çocukluklarını unutuyorlar. Çocuklarımızla geçmişte oynadığımız unutulan oyunları oynadık. Çocuklarımız çok eğlendi, çok heyecanlıydılar fakat burada asıl eğlenen velilerimiz oldu çünkü yıllardır devam eden unuttuğumuz oyunları tekrar hatırladık. Bu çocuklarımız teknolojiye doğan çocuklar.

Teknolojiyi nasıl kullanacaklarını rehberlik eşliğinde öğrenirken eski psikomotor gelişmelerini geliştiren oyunları da unutmamaları gerektiğini düşünüyorum."

Velilerden Ahmet Topal da çocuklarının teknoloji bağımlılığından kurtulması için bu tür çalışmaların aileleri mutlu ettiğini belirtti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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