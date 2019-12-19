Unutulan el çantası paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Unutulan el çantası paniğe neden oldu - Son Dakika

Unutulan el çantası paniğe neden oldu

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Atatürk Kent Meydanı'nda unutulan el çantası polis ekiplerini harekete geçirdi.

Unutulan el çantası paniğe neden oldu, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Atatürk Kent Meydanı'nda unutulan el çantası polis ekiplerini harekete geçirdi.


Olay saat 16.00 sıralarında Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Polis ekipleri Atatürk Kent Meydanı'ndaki süs havuzunun duvarına bırakılan şüpheli el çantası bulunduğu yüönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerini gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Bomba imha ekipleri tarafından kontrol edilen çantanın içerisinden kişisel eşyalar çıktı. kısa süreli paniğe neden olan olayı meydandaki vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Efeler, Aydın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı
Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti

Son Dakika Haberleri
23:18 Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı - Son Dakika Haber
23:03 14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı - Son Dakika Haber
23:01 Londra'da 5. kattan beton zemine düşüp kurtulan 6 yaşındaki çocuk konuşmaya başladı - Son Dakika Haber
22:27 Son dakika: Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması: Mevzuata aykırı santrallere tüm cezai işlemleri uygulayacağız - Son Dakika Haber
22:19 4 iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:35:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Unutulan el çantası paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]