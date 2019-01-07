Son Dakika Haberleri: Unutulan Eşyalar Paraya Çevrildi, Kızılay'a 15 Bin TL Bağışlandı

Unutulan Eşyalar Paraya Çevrildi, Kızılay'a 15 Bin TL Bağışlandı

39 dakika önce

KAYSERİ'de geçen yıl içerisinde unutulan eşyalar paraya çevrilerek Türk Kızılay'ına bağışlandı.

Unutulan Eşyalar Paraya Çevrildi, Kızılay'a 15 Bin TL Bağışlandı, System.String[]
KAYSERİ'de geçen yıl içerisinde unutulan eşyalar paraya çevrilerek Türk Kızılay'ına bağışlandı. Kayseri Ulaşım A.Ş. bağışlanan ücretin 15 bin 484 TL olduğunu açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım A.Ş. 2018 yılı içinde toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahibi bulunamayan eşyaları Türk Kızılay'ına bağış  için kullandı. Konuyla ilgili olarak Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin  resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Kızılay'a yapılan 'şartlı bağışın' makbuzu paylaşıldı. Açıklamada, "Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak 2018 yılında; raylı sistem araçlarımızda, otobüslerimizde ve duraklarımızda unutulan ya da kaybedilen ve bir yıl boyunca sahibine ulaşılamayan ziynet eşyalarını nakde çevirerek para buluntularıyla birlikte Türk Kızılay'ına  bağışladık" denildi. Ayrıca açıklamada, bağış miktarının 15 bin 484 TL olduğu ifade edildi.

Ulaşım A.Ş.  tarafından toplu taşıma araçlarında bulunan kayıp eşyalar  www.kayseriulasim.com adlı internet sitesinden güzergah bilgileri ile birlikte günlük verilerle paylaşılıyor. Eşyası kaybolan vatandaşlar internet üzerinden ya da telefonla yetkililere ulaşarak bilgi alabilirken, son günlerde unutulan eşyalar arasında kimlik, çanta, havlu, şort, şemsiye, eşofman, şal, flaş bellek, kitap, fincan takımı, cüzdan bulunuyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:51 Kaynak: DHA

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