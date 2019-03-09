Son Dakika Haberleri: Unutulan Eşyalar Yeni Sahiplerini Buldu

Unutulan Eşyalar Yeni Sahiplerini Buldu

55 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları açık artırmayla satışa sundu.

Unutulan Eşyalar Yeni Sahiplerini Buldu, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları açık artırmayla satışa sundu.

EGO otobüslerinde ve raylı sistemlerde (Ankaray ve Metro) unutulan ve 1 yıldır sahiplenilmeyen eşyalar, EGO Genel Müdürlüğü tarafından açık artırmayla yeni sahiplerini buldu. Unutulan eşyalar arasında, giyim eşyasından cep telefonuna, müzik aletinden kol saatine, şemsiyeden bisiklete kadar birçok farklı ürünün yer aldığı açık artırmaya Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Açık artırmada satılan eşyalardan yaklaşık 10 bin 500 TL gelir elde edildi. Toplu taşıma araçlarında nakit olarak unutulan 18 bin TL, bin 100 dolar, 50 euro ile bulunan altın eşyalar da, EGO'nun kasasına gelir olarak kaydedildi. EGO Kayıp Eşya Bürosu tarafından teslim alınan eşyalar, önce EGO Genel Müdürlüğünün "www.ego.gov.tr/kayıp eşya" internet adresinde listelenerek ilan ediliyor. Sahibine ulaşılamayan unutulmuş eşyalar, bir yıl boyunca saklandıktan sonra, açık artırma yöntemiyle satılıyor ve elde edilen gelir, EGO'nun kasasına aktarılıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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