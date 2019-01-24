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Unutulan Lezzetler Yeniden Sofralarla Buluşuyor

1 saat önce

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destekleme Programı'na dahil edilen 'Yemek kültürdür, sunmak sanattır' projesi, Bursa'da hayata geçti.

Unutulan Lezzetler Yeniden Sofralarla Buluşuyor, System.String[]
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destekleme Programı'na dahil edilen 'Yemek kültürdür, sunmak sanattır' projesi, Bursa'da hayata geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği etkinlikle unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler, yeniden sofralarla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gençlik Projeleri Destekleme Programı' kapsamına alınan 'Yemek kültürdür, sunmak sanattır' etkinliği ile unutulan yemekler yeniden yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de sponsor olduğu çalışmada, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri görev alıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı 'Ekimden hasada, hasattan sofraya yemek ve mutfak kültürü' adlı kitaptan yola çıkılan çalışma ile Bursa yöresine özgü yemekler, hünerli ellerde, sofralarla buluşuyor. 

Merinos Gölpark'ta düzenlenen etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas'ın yanı sıra; Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik ve Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas ile Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yetkililer katıldı. Onlarca farklı yemeği Bursa'nın farklı ilçelerinden gelen köy kadınlarına ve davetlilere sunan öğrenciler, hünerlerini sergiledi. Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, Başkan Alinur Aktaş adına projeye paydaş olan köy kadınlarına günün anısına teşekkür belgesi verdi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:49 Kaynak: DHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel
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