Unutulan pasta paketi, panik oluşturdu - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otobüs durağında bulunan pasta paketi kısa süreli panik oluşturdu.

Olay Efeler'in Çine Caddesi üzerinde saat 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında pasta paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeritleri ile caddeyi iki yönlü trafiğe kapattı. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekiplerinin gelmesi beklenirken, emniyet ekipleri de güvenlik çemberini genişleterek vatandaşların güvenliğini sağladı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri incelemenin ardından paketin boş olduğunu tespit ederken, tedirgin bir şekilde bekleyen vatandaşlar da rahatladı. Paketin boş olduğunun tespit edilmesinin ardından polis ekipleri yolu tekrar trafiğe açtı. - AYDIN