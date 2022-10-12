Son dakika haberleri | Söndürülmeyen sigara ev yangınına neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Söndürülmeyen sigara ev yangınına neden oldu

12.10.2022 16:43

Son dakika 3. sayfa haberi: Söndürülmeyen sigara ev yangınına neden oldu Boğulmaktan itfaiye kurtardıKAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikamet sahibinin sigarasını söndürmeyi unutması sonucu evde yangın çıktı.

Söndürülmeyen sigara ev yangınına neden oldu

Boğulmaktan itfaiye kurtardı

KAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikamet sahibinin sigarasını söndürmeyi unutması sonucu evde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ev sahibi M.D. sigarasını söndürmeyi unutunca evde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Boğulmaktan itfaiye kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve girerek tekerlekli sandalyede olan M.D.'yi dumanların arasından boğulmaktan kurtarırken, yangın da ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kocasinan, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Söndürülmeyen sigara ev yangınına neden oldu - Son Dakika

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