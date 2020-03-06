Unutulan valiz polisi harekete geçirdi - Son Dakika

ZONGULDAK'ta köprünün üzerinde unutulan valiz, polisi harekete geçirdi. Fünye ile patlatılmak üzereyken gelen esnaf Korhan Taşçı'nın müşterisine ait olduğunu söylemesi üzerine valiz, kendisine teslim edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Terakki Mahallesi Soğuksu Semti'nde meydana geldi. Fevkani Köprüsü'nde valiz görenler, durumu polise bildirdi. Kısa sürede gelen polis, trafiği kesip, yolu kapattı. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha ekibine haber verildi. Bomba imha uzmanı, valizi fünye ile patlatmak üzereyken gelen esnaf Korhan Taşçı, valizin müşterisine ait olduğunu söyledi. Polis, valizi unutan kişiyle görüşüp, valizi Taşçı'ya teslim etti. Taşçı, "Müşterim il dışına giderken valizi unutmuş. Bende buradaki hareketliliği görerek müdahale ettim" dedi.