Unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatları bu festivalde

Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları, Ankara Kalesi'nde vatandaşlarla buluşturuldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 30 usta zanaatçının, el emeği göz nuru ürünlerinin görücüye çıktığı şölende, canlı performanslar büyük ilgi gördü. Geleneksel sanatları yakından inceleyen protokol üyeleri ise, festivalde demir dövdü, taş baskı yaptı.



Altındağ Belediyesi ve Ankara Ticaret Odası'nın(ATO) katkılarıyla hazırlanan Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatları Şöleni başladı. Ankara Kalesi'nde başlayan festivalin açılışına Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Milletvekilleri, Lütfiye Selva Çam, Emrullah işler, AK Parti Ankara İlçe Başkanı Hakan Han Özcan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren protokol üyeleri hep birlikte festivalin açılış kurdelesini kesti. Protokol üyeleri stantları tek tek ziyaret ederek zanaatkarlarla sohbet etti, ardından demir dövdü.



Ankara Kalesi'nin özel bir şölene ev sahipliği yaptığını belirten Belediye Başkanı Asım Balcı, geleneksel sanatların günümüze taşınmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Ankara'da şehidimiz var. Allah mekanını cennet eylesin. Birlikte işbirliği yaptığımız Ticaret Odamız ve zanaatkarlarımız var burada onlara çok teşekkür ediyorum. Kaleye sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.



Ankara şehidine rahmet dileyerek sözlerine başlayan Ankara Valisi Vasip Şahin," Barış Pınarı Harekatına iştirak eden tüm asker ve evlatlarımızı tebrik ediyor, inşallah en kıza zamanda zaferle geri dönmelerini Allah'tan niyaz ediyorum. Geleneksel el sanatlarının ihya edilmesine katkıda bulunacak güzel bir faaliyet var. Faaliyetlerinden dolayı, ATO ve Belediyemizi tebrik ediyorum. Katılımcı sanatçılarımıza da teşekkür ediyorum. Burada sanatçılarımız hem sanatlarını icra edecekler . Hem bu sanatı gençlere öğretecekler. Burası Ankara'nın en eski merkezi,Ankara'nın kalbi ve kimliği. Bu bölgede bizim sürekli çaba içinde ve bu bölgeyi ihya içinde olmamız lazım. Bu bizim kendi tarihimize ve Ankara'ya borcumuzdur" diye konuştu. - ANKARA