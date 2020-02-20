Unutulmaya yüz tutan sepet örücülüğü, kursla yaşatılıyor - Son Dakika
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Unutulmaya yüz tutan sepet örücülüğü, kursla yaşatılıyor

7 saat önce

ORDU'nun Ünye ilçesinde, unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan sepet örücülüğü için kurs açıldı.

Unutulmaya yüz tutan sepet örücülüğü, kursla yaşatılıyor, System.String[]

ORDU'nun Ünye ilçesinde, unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan sepet örücülüğü için kurs açıldı. 128 saatlik eğitimin ardından 24 kursiyere verilecek belgelerle, meslek yaşatılacak.

Karadeniz'de unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan sepet örücülüğü, İŞKUR ve Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile yaşatılmaya çalışıyor. Halk Eğitim merkezinde açılan sepet örücülüğü kursuna katılan 24 kursiyere buğday sapı, saz ve kamış gibi esnek dal veya liflerden örülerek yapılan sepetlerin, yapılış aşamaları anlatılıyor. 128 saatlik kursun sonunda belgeleri verilecek kursiyeler, sepet örücülüğüne başlayacak. Böylece meslek yaşatılmaya devam edecek.

Yaklaşık 25 yıldır bu mesleği yaptığını anlatan usta öğretici İlyas Kara (60), önce kursiyerlere teorik bilgi verdiklerini, daha sonra da uygulama yaptıklarını belirterek, "Sepetçilik, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alıyor, bu nedenle çırak bulamıyoruz. Halk eğitim merkezlerinde kurs vererek çırak yetiştirmeye çalışıyoruz. Kursumuza katılanlardan iki kişi bile bu mesleği öğrense bizim için önemli bir kazanç olacak. Sepetçilik mesleği zor ama bir o kadar da zevkli. Ormandan aldığımız ham maddeyi burada işliyoruz. Hiçbir maddi külfeti yok. Bağımızda, bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünlerle imal ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden sepet siparişi alıyorum. Tek başıma olduğum zaman yetiştiremiyorum. Bu kurs ile çırak yetiştirmiş olacağız. Bu da bizim için büyük kazanç" diye konuştu.

'SEPET TİCARETİ YAPACAĞIM'

Kursta öğrendikleriyle ev ekonomisine katkı sağlamak istediğini belirten kursiyer Ayşenur Güray Tahmazoğlu da, "Sepet ticareti ile uğraşmayı düşünüyorum. Bu nedenle kursa katıldım. Her işte olduğu gibi bunda da zorluk var ama şimdi alıştım" dedi.

Sepet imalatına karşı her zaman merakının olduğunu dile getiren kursiyer Fatma İşlekli ise "Kurs bitince bu mesleği çok iyi öğrenmiş olacağım, bunun için çalışıyorum. Daha sonra ise iş hayatına atılacağım" dedi.


Karadeniz, İŞKUR, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:36 Kaynak: DHA
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