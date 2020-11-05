Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları AB projesiyle canlandırıldı - Son Dakika

Lalapaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bulgaristan'ın Yambol kentinde faaliyet gösteren Euroclub Woman işbirliğinde hayata geçirilen "El sanatlarını koruma, tanıtma ve turist cazibeleri haline getirmek için ortak girişimler ağı" projesinin kapanış toplantısı Lalapaşa Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Lalapaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Levent Tezcan, Interreg - IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilen projeyle, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılıp turizme kazandırmaya çalışıldığını söyledi.

Başarılı bir proje gerçekleştirildiğini aktaran Tezcan, "El sanatlarını ve el sanatı ürünlerini turistik cazibelere dönüştürerek, karşılıklı öğrenme girişimleriyle ve sınırın ayırdığı iki bölgenin kültürel mirasına yönelik ortak ilgi oluşturulmasıyla büyük gruplar üzerinde etki yaratmayı ve uygulamayı amaçladık ve bu yönde faaliyetler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü Didem Tulga Demir ise turizmin sürdürülebilirliğinin desteklemesi ve kültürler arası diyaloğun gelişmesi açısından önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Toplantıya, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.