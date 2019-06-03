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Unutulmaya yüz tutmuş Hatay yemekleri

29 dakika önce

UNESCO tarafından gastronomi şehri ağına dahil edilen, kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağının unutulmaya yüz tutmuş yemek çeşitleri Gastronomi Evi'nde yaşatılıyor.

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UNESCO tarafından gastronomi şehri ağına dahil edilen, kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağının unutulmaya yüz tutmuş yemek çeşitleri Gastronomi Evi'nde yaşatılıyor.

Sahip olduğu 600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi ile adından söz ettiren Hatay mutfağı, unutulmaya yüz tutmuş yemek çeşidi Hatay Büyükşehir Belediyesinin Gastronomi Evi'nde yapılıyor.

Hatay Aşçılar ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hatay Gastronomi Evi Şefi Süleyman Demirel, Hatay'ın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ve bunların en dikkat çekenlerinin ise analı kızlı ve kabak borani olduğunu belirtti. Demirel, "Hatay 2017 yılında UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına katıldı. Bizde burada Hatay'ın unutulmaya yüz tutmuş önde gelen yemeklerini yapıyoruz. Burada hem yöresel yemekler hem de Hatay'ın gastronomi şehri seçilmesinde etken olan ürünleri ön plana çıkarıyoruz. Hem turistlere hem yöre halkına hizmet veriyoruz. Burada ki amacımız Hatay'ı en ulusal, hem uluslararası düzeyde tanıtmak. Analı kızlı yemeğimiz yöre de düğünlerde, özel günlerde yapılan yemeklerden. İçinde ki köfteler anayı, küçük mantılar ise kızını temsil ediyor. Tuzlu yoğurt ile yapılıyor, başka yerlerde salçalı şekilleri de var. Hatay'ın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinden biri, gastronomi evinde biz onu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Kabak borani ise Antakya'ya özgü bir yemek. Sadece Antakya'da yapıldığını söyleyebilirim. Buranın yöresel kabak tatlısını kabağı ile yapılıyor. Kış kabağı, o da yöreye özgü bir kabak türü. İçerisine kuşbaşı et, nohut, tuzlu yoğurt ve nanenin yağın üzerine yakılması sureti ile servis ediliyor" dedi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:17 Kaynak: İHA
Hatay, Güncel
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