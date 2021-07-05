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Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleği kadınların elinde yeniden hayat buluyor - Son Dakika

Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleği kadınların elinde yeniden hayat buluyor

05.07.2021 12:59

Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleği kadınların elinde yeniden hayat buluyor Yozgat'ta unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan kalaycılık, kadınların elinde yeniden hayat buluyor.

Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleği kadınların elinde yeniden hayat buluyor

YOZGAT - Yozgat'ta unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan kalaycılık, kadınların elinde yeniden hayat buluyor. Halk Eğitim Merkezinde açılan kursta kalaycılığın yeniden canlandırılması amaçlanıyor.

Tarihin en eski el sanatlarından biri olarak kabul edilen kalaycılık, günümüzde yok olmaya yüz tutmuş sanatlar arasında yer alıyor. Kentte kalaycılığın son temsilcilerinin de hayatını kaybetmesi sonucu kalay yapacak imse kalmazken bu duruma duyarsız kalmayan Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bakır işlemeciliğinden sonra kadınlara yönelik kalaycılık kursu açtı. Açılan kurs ile unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri olan kalaycılığın yeninden canlandırılması amaçlanıyor. Bu bağlamda kadın kursiyerler kalaycılığın püf noktalarını usta öğretici Derya Yılmazer'den öğreniyor. Burada kalaylanan bakır kaplar yine bakır işlemeciliği kursunda kadınların elinde büyük bir ustalıkla motif motif işlenerek birer sanat eserine dönüştürülüyor.

Kursta eski bakır kaplara motifler işleyen kursiyerler, hem meslek öğreniyor hem de aldıkları siparişlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılığın yeniden canlandırılması amacıyla açılan kalaycılık kursu, yoğun ilgi görüyor.

"Kalaycılık erkek işi ama biz de yaparak kendimizi kanıtladık"

Kalaycılık mesleğini öğrenen kursiyerlerden Durdane Seçkin, "Halk Eğitim Merkezinin kalay kursu açtığını duydum. Kalayın nasıl yapıldığını bütün püf noktalarını burada öğreniyoruz. Kalayladığımız bakırları tekrar nakış nakış işleyerek modern hale getirip kullanışlı hale getiriyoruz" dedi.

Kursiyer Leyla Çamlıbel ise "Burada kalaycılık kursu açıldığını duydum. Bu sene kalay körüğünü yaptırdı hocamız. O çok iyi biliyor, size de öğreteyim dedi. Ben de öğrenmek istedim. Evde eski bakırlarımız var. Onları yeniliyoruz ve dışlarını da işliyoruz. Bu aslında normalde bir erkek işi ama biz de yaparak kadınların da yapacağını biz ispatladık. Unutulmaya yüz tutmuştu. Biz yeniden canlandırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Unutulmaya yüz tutmuştu canlandırmak istiyoruz"

Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini tekrardan canlandırmak istediklerini belirten Usta öğretici Derya Yılmazer de, "Burada bakır işleme yaparken aynı zamanda bakırın kardeşi kalayı da getirelim istedik. İdarecilerimiz kalay körüğünü kurdu. Kadınların evlerinde çeyizlerinden kalan bakırları getiriyorlar ve annelerinin izlerini taşıdığı kalayların üzerine işleme yapıp kendilerinden bir anı bırakıyorlar. Burada kalay yapılırken bir taraftan da işleme yapılıp her iki, sanatı da harmanladık. Unutulmuş kalaycılığı Yozgat Halk Eğitim olarak tekrar insanlara tanıtalım sevdirelim aynı zamanda da öğretelim istedik, amacımız bu yöndeydi. İnşallah bunda da başarılı olacağız. Çünkü kalay bizim unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımız arasında ve unutulmasın. Sağlık açısından çok faydalıdır. Bakır ve kalay zehirlemez. Yeter ki bunun kıymetini bilelim. Unutulmasın ve unutturmayalım. Bakırı ve kalaycılığı tekrar sevdireceğiz insanlara ve gelmek isteyenlere kapımız her zaman açık. İlgi alaka çok güzel özellikle bakırlarının hurdaya gitmediğini duydukça kadınlar geliyorlar. İnsanlar şaşırıyor, Yozgat Halk Eğitim Merkezinde kalay var mı diye. Çok fazla da ürün getiriyorlar, kalay yapılsın diye. Bakıra kadın eli değmişti. Artık kalaya da kadın eli değdi" ifadelerinde bulundu.

Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleği kadınların elinde yeniden hayat buluyor
Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleği kadınların elinde yeniden hayat buluyor
Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleği kadınların elinde yeniden hayat buluyor
Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleği kadınların elinde yeniden hayat buluyor

Halk Eğitim Merkezi, Yozgat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleği kadınların elinde yeniden hayat buluyor - Son Dakika


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