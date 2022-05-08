Unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatı Yıldırımlı kadınların elinde yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatı Yıldırımlı kadınların elinde yaşatılıyor

08.05.2022 18:06
Unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatı Yıldırımlı kadınların elinde yaşatılıyor

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) ile Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan keçe kursu düzenliyor.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) ile Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan keçe kursu düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihin en eski tekstil malzemesi olarak bilinen keçeler, İncirli Kültür Merkezinde verilen keçe kursu ile birer sanata dönüşüyor.

Keçe sanatının geçmiş tarihini öğrenen kursiyerler, keçeyi çanta, şapka, tablo, yer yaygıları gibi ürünlere dönüştürüyor. Kurslar haftada iki gün verilirken kadınlar hem meslek öğrenmenin hem de aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe genelinde birçok noktada ücretsiz kurslar verdiklerini belirtti.

Yıldırım Belediyesi olarak verdikleri ücretsiz kurslara başka ilçelerdeki vatandaşlar tarafından da ilgi gördüğünü vurgulayan Yılmaz, "Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları başlığı altında kaligrafiden keçeye, minyatürden filografiye, ahşap yakmadan çiniye kadar birçok branşta eğitim veriyoruz. Haftanın belirli günlerinde verilen kurslarda Yıldırımlı kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlamış oluyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İslahiye'de besicilere küçükbaş yetiştiriciliği eğitimi İslahiye'de besicilere küçükbaş yetiştiriciliği eğitimi AFYONKARAHİSAR - Ev kadınları, kültür evinde hem öğreniyor hem üretiyor AFYONKARAHİSAR - Ev kadınları, kültür evinde hem öğreniyor hem üretiyor

Halk Eğitim Merkezi, Şapka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatı Yıldırımlı kadınların elinde yaşatılıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
17:18 Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun geçmişte kaynanalara verdiği tavsiye yeniden gündem oldu
17:15 Kremlin uzay ajansı başkanı Rogozin'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok ederiz
17:08 Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor
17:04 Jorge Jesus sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı: Fenerbahçe beni bekliyor
16:44 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü, "Dizi yeniden mi başlıyor?" sorusunu yanıtladı
16:41 Annesini trafik kazasında kaybeden Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 18:15:20. #1.11#
SON DAKİKA: Unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatı Yıldırımlı kadınların elinde yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement