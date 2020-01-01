Unutulmaya yüz tutmuş meslek;

Unutulmaya yüz tutmuş "Kalaycılık" mesleğinin son temsilcilerinden biri olan Haydar Akbaş, sokaklarda tezgah açarak bakır tavaları kalaylıyor. Yıllardır mesleği devam ettirmeye çalışan Haydar Usta, "50 senedir bu işi yapıyorum. Geçimimi bununla sağlıyorum, başka bir geçim kaynağım yok" dedi.

Bir zamanlar İstanbul'un ara sokaklarında sesleri sık sık duyulan, mahalleye geldiğinde bakır tavalarını yeniletmek isteyenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu "Kalaycılık" mesleği neredeyse son demini yaşıyor. Bakır tava ve tencerelerin yerini çelikten yapılmış mutfak eşyalarının almasıyla birlikte "Kalaycılık" eski önemini ve değerini kaybederek unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri haline geldi. Mesleğin belki de son temsilcilerinden Haydar Akbaş isimli bir kalaycı da mesleğini sürdürmeye çalışıyor. 50 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Haydar Akbaş sokak sokak dolaşarak kendine bakır tencere ve tavalarını kalaylatmak isteyen müşteriler arıyor. Kalaycı Haydar Usta yıllarını verdiği işini büyük bir titizlikle yaparken, onu gören vatandaşlar eskimiş bakır tencere ve tavaların ustasının elinde yenilendiği o anları izliyor.

"50 SENEDİR BU İŞİ YAPIYORUM, BENDEN SONRA DEVAM ETTİRECEK KİMSE KALMADI"

Sokak sokak dolaşıp kalaylanmayı bekleyen bakır tencere ve tavaları tezgahından geçiren Akbaş, "50 senedir bu işi yapıyorum. Sürekli köylerdeyim, bazen de sokaklarda dolaşıyorum. İhtiyacı olanların işini görmeye çalışıyorum. Geçimimi bununla sağlıyorum, başka bir geçim kaynağım yok. Bu işi benim kendi ailemde benden başka yapan ve devam ettirecek kimse kalmadı, ama sağda solda yapanlar vardır belki bilemem" şeklinde konuştu.

Genellikle köylerde dolaşan Haydar Akbaş'ı Fatih Kocamustafapaşa sokaklarında önündeki bakır tavaları kalaylarken görenler kendisini hayranlıkla izliyor. Yaşı henüz genç olanlar ilk kez gördükleri bu manzara karşısında merak içerisinde kalırken, geçmişte kalaycıları neredeyse tüm sokaklarda görmeye alışık olanlar ise nostalji dolu dakikalar yaşıyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, "Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum, çok değişik bir şey. İlk defa karşılaştığım için çok farklı duygular içerisindeyim" derken, kalaycıları geçmişte sıkça gördüğünü söyleyen bir başka vatandaş ise "Nostaljik buldum, gerçekten çok güzel. Eskisi gibi bakır mutfak eşyalarımız kalmadı. Eskidendi onlar, zamanla yok oluyor ama hala devam ettirenler varmış. Bu nostaljik ve güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

(Sümer Avcı/İHA)