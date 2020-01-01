Unutulmaya yüz tutmuş meslek; "Kalaycılık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Unutulmaya yüz tutmuş meslek; 'Kalaycılık' - Son Dakika

Unutulmaya yüz tutmuş meslek; "Kalaycılık"

6 saat önce

Unutulmaya yüz tutmuş "Kalaycılık" mesleğinin son temsilcilerinden biri olan Haydar Akbaş, sokaklarda tezgah açarak bakır tavaları kalaylıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş meslek;

Unutulmaya yüz tutmuş "Kalaycılık" mesleğinin son temsilcilerinden biri olan Haydar Akbaş, sokaklarda tezgah açarak bakır tavaları kalaylıyor. Yıllardır mesleği devam ettirmeye çalışan Haydar Usta, "50 senedir bu işi yapıyorum. Geçimimi bununla sağlıyorum, başka bir geçim kaynağım yok" dedi.

Bir zamanlar İstanbul'un ara sokaklarında sesleri sık sık duyulan, mahalleye geldiğinde bakır tavalarını yeniletmek isteyenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu "Kalaycılık" mesleği neredeyse son demini yaşıyor. Bakır tava ve tencerelerin yerini çelikten yapılmış mutfak eşyalarının almasıyla birlikte "Kalaycılık" eski önemini ve değerini kaybederek unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri haline geldi. Mesleğin belki de son temsilcilerinden Haydar Akbaş isimli bir kalaycı da mesleğini sürdürmeye çalışıyor. 50 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Haydar Akbaş sokak sokak dolaşarak kendine bakır tencere ve tavalarını kalaylatmak isteyen müşteriler arıyor. Kalaycı Haydar Usta yıllarını verdiği işini büyük bir titizlikle yaparken, onu gören vatandaşlar eskimiş bakır tencere ve tavaların ustasının elinde yenilendiği o anları izliyor.

"50 SENEDİR BU İŞİ YAPIYORUM, BENDEN SONRA DEVAM ETTİRECEK KİMSE KALMADI"

Sokak sokak dolaşıp kalaylanmayı bekleyen bakır tencere ve tavaları tezgahından geçiren Akbaş, "50 senedir bu işi yapıyorum. Sürekli köylerdeyim, bazen de sokaklarda dolaşıyorum. İhtiyacı olanların işini görmeye çalışıyorum. Geçimimi bununla sağlıyorum, başka bir geçim kaynağım yok. Bu işi benim kendi ailemde benden başka yapan ve devam ettirecek kimse kalmadı, ama sağda solda yapanlar vardır belki bilemem" şeklinde konuştu.

Genellikle köylerde dolaşan Haydar Akbaş'ı Fatih Kocamustafapaşa sokaklarında önündeki bakır tavaları kalaylarken görenler kendisini hayranlıkla izliyor. Yaşı henüz genç olanlar ilk kez gördükleri bu manzara karşısında merak içerisinde kalırken, geçmişte kalaycıları neredeyse tüm sokaklarda görmeye alışık olanlar ise nostalji dolu dakikalar yaşıyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, "Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum, çok değişik bir şey. İlk defa karşılaştığım için çok farklı duygular içerisindeyim" derken, kalaycıları geçmişte sıkça gördüğünü söyleyen bir başka vatandaş ise "Nostaljik buldum, gerçekten çok güzel. Eskisi gibi bakır mutfak eşyalarımız kalmadı. Eskidendi onlar, zamanla yok oluyor ama hala devam ettirenler varmış. Bu nostaljik ve güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

(Sümer Avcı/İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ta dehşete düşüren olay! "Allah'a emanet olun" diye bağırıp tetiğe bastı
Ucuz ekmek sattığı için davalık olan esnaf, hukuk mücadelesini kazandı! Yeni yılda da ekmeği zamsız satacak Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak

Son Dakika Haberleri
16:56 DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika
16:56 Ankara'da dün akşam çıkan yangında hayatını kaybeden seyfettin güngör son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:56 Melikgazi muhtarlarına özel ağaçlandırma alanı - Son Dakika
16:54 İki termik santralin çalışmaları "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu - Son Dakika
16:50 Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti - Son Dakika
16:24 İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Son Dakika
15:31 Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 16:58:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Unutulmaya yüz tutmuş meslek; "Kalaycılık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]