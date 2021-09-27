Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları çocuklarla buluştu - Son Dakika

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları çocuklarla buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ip atladı

BURSA - Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sokak Oyunları Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ip atladı.

Bursa'da bu yıl 14.'sü gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliği, unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını çocuklarla buluşturdu.

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını tekrar gündeme getirmek ve yaşatmak, çocuklar arasındaki sosyal iletişimi artırmak amacıyla düzenlenen ve geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yapılamayan Sokak Oyunları Şenliği'nin 14'üncüsü Hüdavendigar Kent Parkı'nda renkli görüntülere sahne oldu. Alana kurulan istasyon oyunlarında çocuklar, istop, saklambaç, dokuztaş, yakan top, balık ağı, don ateş, körebe, cilli, mendil kapmaca ve ip atlama gibi oyunları hem öğrendi hem oynadı. Çocuklar arasında düzenlenen tornet yarışması da oldukça çekişmeli anlara sahne oldu.

Çocukların heyecanına ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ip atlamayı, külah atmayı ve tahta araba yarışmasına katılmayı ihmal etmedi.