Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları okul bahçelerinde oynanıyor - Son Dakika
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Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları okul bahçelerinde oynanıyor

06.04.2022 11:32
Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları okul bahçelerinde oynanıyor

Kepez Belediyesi, çocukların beden sağlığına katkı veren ve günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını okul bahçelerinde yaşatıyor.

Kepez Belediyesi, çocukların beden sağlığına katkı veren ve günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını okul bahçelerinde yaşatıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Varsak Şelale İlkokulu'nda oyun çizgi çalışmalarıyla okul bahçesi renklendirildi.

Oyun çizgileriyle donatılan okul bahçeleri, çocuklara coşku, paylaşım ve dayanışma duygusu kazandırırken, eğitimin ayrılmaz parçası olan oyun oynama anlayışı da farklı bir boyuta taşınıyor.

Okulların bahçelerinde oyun çizgileriyle buluşan çocuklar, kişisel ve zeka gelişimlerine katkı sağlayan bu oyunlar sayesinde daha da sosyalleşiyor.

Çocuklar ders aralarında "Sek-sek" ve "Üçtaş" gibi oyunlarla eğlenirken aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunu kazanıyor.

Öğrencilerin, takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, oyun oynarken farkında olmadan matematik ve denge çalışması yapabilmelerini sağlayan çalışma, Kepez'in ilk ve orta dereceli tüm okullarında yürütülüyor.

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Kepez Belediyesi, oyunlar, Kepez, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları okul bahçelerinde oynanıyor - Son Dakika


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