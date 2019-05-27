Son Dakika Haberleri: Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynadılar

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynadılar

2 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte 350 öğrenci unutulmuş sokak oyunlarıyla güzel vakit geçirdi.

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynadılar, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte 350 öğrenci unutulmuş sokak oyunlarıyla güzel vakit geçirdi.
Okulun botanik bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğretmen, anaokulu öğrencileri ve velileri "yağ satarım bal satarım", "körebe", "ip çevirme", "köşe kapmaca", "el üstünde kimin eli var", "çelik çomak", "yakan top", "mendil kapmaca" gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, gazetecilere yaptığı açıklamada, unutulmak üzere olan değerleri geleceğe taşımayı amaçladıklarını belirtti.
Oyunların çocukların en öncelikli uğraşı olduğuna dikkati çeken Yozgat, şunları söyledi:
"Açık havada öğrenim çocukların sağlığını iyileştirir, öğrenme ile arasındaki ilişkiyi güçlendirir ve çevreleriyle daha kuvvetli bağlar kurmalarını sağlar. Oyun oynamak yalnızca dayanıklılık, ekip çalışması ve yaratıcılık gibi kritik yaşam becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda çocukların çocukluklarından zevk almalarının merkezinde yer alır. Çünkü oyun, çocuğun en öncelikli uğraşıdır. Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıp, sokak oyunlarını oynattık."
Velilerden Gamze Aygün de çocukların teknoloji bağımlılığından kurtulması için düzenlenen bu tür etkinliklerden mutlu olduklarını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:05 Kaynak: AA
Ahmet Yozgat, Yozgat, Merzifon, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz Oğuz Haksever'in, Mikrofonunu Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi! Bakan Selçuk ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:54:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynadılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]