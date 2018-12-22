Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemekleri Köylü Kadınlardan Öğreniyorlar - Bursa

Bursa'da bir teknik lisenin öğrencileri, hazırladıkları proje çerçevesinde yöreye ait unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkarıyor.

MİRAÇ KAYA - Bursa'da bir teknik lisenin öğrencileri, hazırladıkları proje çerçevesinde yöreye ait unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkarıyor.



Bursa Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Yiyecek İçecek Bölümü" öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik projelerini destekleme programı kapsamında oluşturdukları "Yemek Kültürdür, Sunmak Sanattır" projesiyle yörenin unutulmaya yüz tutmuş 10 yemeğini 10 farklı köydeki kadınlarla birlikte yaparak öğreniyor.



Proje kapsamında, Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi'nde Kumyaka Mahallesi Kadınları Dayanışma Derneği üyesi kadınlarla "şevketi bostan" yemeği yapan öğrenciler, Bursa'nın diğer köylerinde ise "Grama helvası, yumurta dolması, mıhlıca köftesi, Hıdırellez çorbası, kestaneli güveç, söbüce çorbası, köbete yemeği, yamrulu yumrulu un köftesi ve cennet künkü tatlısı"nı yaparak gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.



Bursa Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ümit Sadık Kurşun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri projeyle Bursa'nın unutulmaya yüz tutmuş 10 yemeğini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını söyledi.



"Yemekleri öğrenelim hayata geçirelim' diye proje yazmıştık. Projemiz kabul edildi." diyen Kurşun, çalışmalarını Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği hibe ile gerçekleştirdiklerini belirtti.



Kurşun, proje kapsamında en zor kısmın yapılacak yemeklerin belirlenmesi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz tabii burada Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi'nden faydalanarak 10 yemek ve 10 köy belirledik, daha sonra muhtarlarla bağlantı kurarak yemeklerimizi yapmaya ve öğrenmeye başladık. Projenin sonunda öğrenmiş olduğumuz 10 yemeğin lansmanını yapıp gelecek olan misafirlerimize sunmak istiyoruz. Proje öğrencilerimize ve bize bir heyecan oldu. Öte yandan gittiğimiz köylerin kendi kültürleriyle ilgili de çalışma yapıp bilgi ediniyoruz. Öğrencilerimiz de çok keyif aldıklarını bize söylüyorlar."

"Şevketi Bostan yemeği bizim için çok güzel, özel bir yemektir"

Kumyaka Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Arife Korkmaz da proje kapsamında belirlenen yemeklerden "Şevketi Bostan"ın, Girit ve Akdeniz mutfağına özgü bir yemek olduğunu dile getirdi.

Korkmaz, şevketi bostanın dikenli bir ot bitkisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şevketi Bostan yemeği bizim için çok güzel ve özel bir yemektir. Beğenerek, severek yapıp yediğimiz bir yemek. Şevketi Bostan'ın kökü çok önemlidir. Kökünü kazma veya keserle topraktan çıkartıyorlar. Kökünün lezzeti ve vitamini daha iyi. Yemeği dikenlerini ve kökünü temizledikten sonra kuzu etiyle beraber yapıyoruz. Bu mevsimde gelen misafirlerimize de bu yemeği severek ikram ediyoruz. Yemek Girit ve Akdeniz mutfağına ait bir yemek. Benim kayınvalidem ve kayın pederim Giritliydi. Ben de kayınvalidemden bu yemeğin yapımını öğrendim."

"Öğrenci arkadaşlar yemeğin yapımında çok başarılıydılar"

Korkmaz, şevketi bostan yemeğinin olmazsa olmazının kuzu eti olduğunu vurgulayarak, yemeğin yapımıyla ilgili şunları aktardı:

"Bu otun olmazsa olmazı kuzu etidir, etini yağda kavuruyoruz, suyunu çektikten sonra soğanını koyuyoruz. Daha sonra Şevketi Bostan otuyla buluşturup yaklaşık bir saat pişiriyoruz. Piştikten sonra limonunu sıkıp içine biraz da unla terbiye edip ocağımızı kapatıyoruz, sonra afiyetle yiyoruz. Öğrenci arkadaşlar yemeğin yapımında çok başarılıydılar, sanki bizim gibi 40 yıldır bu dikeni ayıklamışlar gibi yaptılar ve yemeğimizi birlikte yaptık, inşallah güzel olmuştur."

"Gördüklerimizi sofralarımıza getirmeye çalışıyoruz"



Lisenin Yiyecek İçecek Bölümü 11. sınıf öğrencisi Cansu Nizam da geliştirdikleri projede, Bursa yöresine ait unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.



Nizam, öğrendikleri yemekleri sofralara aktardıklarını belirterek, "Köylere gidip oradaki teyzelerimizle beraber bu yemekleri yapmaya çalışıyoruz. Orada teyzelerimizin bize anlattıklarıyla gördüklerimizi sofralarımıza getirmeye çalışıyoruz. Köylerimizi gittik, gördük, gezdik. Her köyde farklı duygular yaşadık. Farklı köylerde farklı tatlar tattık. İnşallah biz de bu tatları gelecek nesillere aktarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı

Tamamlandığında Dünyanın En Yüksek 3. Barajı Olacak Olan Yusufeli Barajı'nda Gövde Yüksekliği 50 Metreye Ulaştı

Kocasına, "Sen Erkek misin, Salak" Diyen Kadın Nafakadan Oldu

Bursa'da 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' Adlı Organizasyonda 10 Talihli Otomobil Kazandı