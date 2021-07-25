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Unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

Unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor

25.07.2021 10:18
Unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor, System.String[]

Antalya'da unutulmaya yüz tutmuş el işlemesi yorgancılığı yaşatmaya çalışan Süleyman Ertuğrul, mesleğe başladığı ilk günkü heyecanıyla yorgan dikiyor.

Antalya'da unutulmaya yüz tutmuş el işlemesi yorgancılığı yaşatmaya çalışan Süleyman Ertuğrul, mesleğe başladığı ilk günkü heyecanıyla yorgan dikiyor.

İğne ve ipliği 56 yıldır elinden bırakmayan 69 yaşındaki Ertuğrul, Elmalı ilçesi Eski Demirciler ve Dikiciler Çarşısı'nda el işlemesi pamuk yorganları müşterilerine ulaştırıyor.

Fabrikalarda üretilen yıkanabilir elyaf ve silikon yorganlar son yıllarda tercih edildiği için el emeği yorgana talep azalsa da Ertuğrul, eski zamanların gözde mesleğini yaşatmak için direniyor.

Yaklaşık 20 metrekarelik dükkanında zanaatını icra eden Ertuğrul, işinden arta kalan zamanlarda da çarşıya gelenleri güler yüzü ve hoş sohbetiyle ağırlıyor.

Yorgancılığın Elmalı'daki son üç temsilcisinden biri olan Ertuğrul, AA muhabirine, mesleğe 13 yaşında çıraklıkla başladığını söyledi.

Eniştesinden heves edip pamukla tanıştıktan sonra meslekten kopamadığını aktaran Ertuğrul, "Küçükken eniştemin küçük bir yorgancı dükkanı vardı. Sürekli, 'Ben de yapabilir miyim?' diye heves ederdim. Eniştem sağ olsun elimden tuttu. Bu mesleği bana öğretti, bugünlere gelmemize vesile oldu. Okuma fırsatı bulamadık. Aileme destek olmak amacıyla sevdiğim işe girdim." diye konuştu.

Mesleğe başladığından bu yana hep aynı çarşıda hizmet verdiğine değinen Ertuğrul, günümüz şartlarında çırak yetiştirmenin zor olduğunu bildirdi.

"Nadir de olsa yeni çeyiz yapanların dükkanıma gelmesi bana keyif veriyor"

Ertuğrul, mesleğe başladığı yıllarda Elmalı'da yaklaşık 20 kişi olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ama maalesef şu anda 3 arkadaş kaldık. Mesleğin son temsilcilerinden birisiyiz. Önceden insanlar evleneceği vakit aylar öncesinden yatağını ve yorganını yaptırmak için bize gelirdi. Maalesef şimdi her şey makineyle yapılır oldu. Biz de yorgancılar olarak sanayileşmeye yenik düştük. Yine de işimi seviyorum. Mesleğimi sevmesem bugünlere gelemezdim. Yorgan dikmek için ufacık iğneyle günlerce uğraşıyoruz. Sağlığım elverdiği sürece çalışacağım. Günümüzde artık ustalar yetişmediği için pamuk da ikinci plana atıldı. Makine üretimi dediğimiz silikonlu yastıklar var ama bunlar el yapımı pamuk yastığın yerini hiç tutmaz. Nadir de olsa yeni çeyiz yapanların dükkanıma gelmesi bana keyif veriyor."

İki çocuğunu da yorgancılıktan kazandıklarıyla okuttuğunu vurgulayan Ertuğrul, çalışmak isteyen gençlerin sabretmesi gerektiğini, severek yapılan her şeyin sonunda başarı olduğunu kaydetti.

Unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Antalya, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika


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