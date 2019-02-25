Son Dakika Haberleri: "Unutulmayan Sahneler" Gösterimine Yoğun İlgi

"Unutulmayan Sahneler" Gösterimine Yoğun İlgi

2 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu tarafından, Türk Sineması klasikleri arasında yer alan Şener Şen'in oynadığı filmlerden kesitler ile uluslararası tiyatro eserlerinden tiratlar sahnelendi.

On dört MBŞT kursiyerinin rol aldığı ve yaklaşık iki saat süren teatral etkinlik, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali Onur Ödülü sahibi Usta Oyuncu Şener Şen'e ithaf edildi. Etkinlikte seyircilere bir sürpriz de yapıldı.

MABESEM oyuncuları Rusça ve İngilizce tirat sahneledi

Şener Şen'in rol almış olduğu filmlerden bölümler ve klasik tiyatro metinlerinden tiratlar içeren oyunda William Shakespeare'den kısa bir bölüm İngilizce, Anton Cehov'dan kısa bir bölüm ise Rusça olarak sahnelendi.

Etkinlikte Hababam Sınıfı oyuncularından Malatyalı Dilaver Gür, sahneye çıkarak filmde olduğu gibi, gösteride de rol aldı.

MABESEM Tiyatro Kursu usta öğretici ve kursiyerlerinin rol aldığı etkinlik, yoğun ilgi gördü. Dünya tiyatrolarından bölümlerin de orijinal dilleriyle canlandırıldığı etkinlikte bir sürpriz yaşandı. Etkinliğin son bölümünde canlandırılan Hababam Sınıfından bir bölümde Malatyalı Dilaver Gür sahneye çıktı. Gür, Hababam Sınıfı'ndaki gibi rol arkadaşlarıyla birlikte "Fesuphanallah" şarkısını okudu.

Oyun bitiminde Dilaver Gür'e çiçek takdiminde bulunan Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Coşkun Karaağaç; "Şuan salonda değil oturacak, adım atacak yer yok. Bizi yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyor, etkinlikte emeği geçen hocalarımızı ve kursiyerlerimizi de yürekten tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Dilaver Gür ise; "Büyükşehir Belediye Tiyatromuz bizi onurlandırdı. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Sayelerinde unutulmaz bir akşam yaşadık. İnsanların Hababam Sınıfı'na ilk günkü heyecanla sarılmaları, Hababam'a gönüllerinde yer açmaları bizleri son derece mutlu ediyor. Sanatla kalın diyor ve etkinlikte emeği geçen herkese muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:37 Kaynak: Bültenler

Malatya, Şener Şen, Güncel
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