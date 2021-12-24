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'Unutulmayanlar Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti - Son Dakika

'Unutulmayanlar Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti

24.12.2021 14:22
'Unutulmayanlar Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti

Seferihisar Atatürk Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen 'Unutulmayanlar Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti.

Seferihisar Kaymakamlığı ve Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Seferihisar Atatürk Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen 'Unutulmayanlar Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti. Konsere; çok sayıda sanatseverler ve davetliler katıldı.

Konser programının sunumunu Nilgün Yıldırım yaptı. Seferihisar Atatürk Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Dr.Mehmet Ali Noyan, konserin açılış konuşmasında, "İlçe Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Halk Eğitim Merkezimizin gerçekleştirdiği bu güzel geceye hepiniz hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir', diyordu. Bizi hayata bağlayan en büyük damar sanat ve kültürdür. Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur anlayışından hareketle bugüne kadar ulaştığımız binlerce insanımıza ve açtığımız yüzlerce kursumuzla ilçemizin bir lokomotifi gibi çalışmaktayız. Biz sizin için varız. İlginizi çeken neredeyse her konuda bir programa sahip olan Halk Eğitim Merkezi sizlere ilgilendiğiniz ama eğitimini alamadığınız alanlara bir adım daha yaklaşma imkânı sunuyor. Nitelikli insan yetiştirme hususunda üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Değerli hocamız Dilek Güney ve kursiyerlerimizin hazırlamış olduğu bu etkinlikte emeği geçen herkese, yetişen kursiyerlerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde de sanatsal ve kültürel alanlarda programlarımız devam edecektir" dedi.

Seferihisar Atatürk Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Unutulmayanlar Türk Sanat Müziği Konseri'nde, korist ve solistlerin seslendirdiği birbirinden güzel müzikler, eşlik eden sanatseverler ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı. 'Seferihisar Müzik Dostları Korosu'; 'Unutulmayanlar' dedi ve Yeşil Çam filmlerinin birbirinden güzel nadide eserlerini seslendirdiler. Koro Şefliğini Dilek Güney'in yaptığı konserin ilk bölümünde Koro; "Bu Ne Sevgi Ah", "Akasyalar Açarken", "Arabaya Taş Koydum", "İndim Havuz Başına", "Her Mevsim İçimden Gelir Geçersin", "Menekşe Gözler Hülyalı", "Telgrafın Tellerine", "Yangın Olur Biz Yangına Gideriz" gibi birbirinden güzel eserler seslendirildi. Birbirinden güzel eserlere Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerinden Elvin Akbulut ve Volkan Özen'in katkılarıyla halk oyunları kursiyerleri eşlik etti. Konserin ikinci bölümünde ise; "Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar", "Gurbet İçimde Bir Hoş", "Bir Garip Yolcuyum Hayat Yolunda", " Çamlıca'nın Üç Gülü" gibi Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel eserleri solo olarak seslendirildi. Konser sonunda; emeği geçenlere çiçek taktim edildi.

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Mustafa Kemal Atatürk, Türk Sanat Müziği, Seferihisar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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