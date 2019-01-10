Unutulmaz Bestelerin Sahibi Erol Sayan'a Özel Program

Çok sayıda sanatseverin hazır bulunacağı program, 15 Ocak Salı akşamı gerçekleşecek ve saat 20.00'de başlayacak.

"Türk Müziğine Adanmış Âsude Bir Ömür" başlıklı program gazeteci Murat Bardakçı'nın, Sayan'ın musiki dünyamızdaki yeri ve değeriyle ilgili yapacağı konuşmayla başlayacak.

Sayan'ın Eserlerine Cihat Aşkın ve Çocuk Korosu Yorumu

Murat Bardakçı'nın konuşmasının ardından Türk sazlarından oluşan topluluk Erol Sayan'ın eserlerinden oluşan repertuvarla sahne alacak. Repertuvarda yer alan Şed-arabân Saz Semaisi'ni ise keman virtüözü Cihat Aşkın yorumlayacak.

Topluluğun ardından, üstat Sayın'ın rast makamındaki "Bahar Şarkısı" ve buselik makamındaki "Papatyalar" adlı eserleri "Kalpten Gelen Sesler Çocuk Korosu" tarafından dinleyenlerle buluşacak

Eserlerin Düzenlemeleri Oğuzhan Balcı'ya Ait

"Türk Müziğine Adanmış Âsude Bir Ömür" başlıklı programın ikinci bölümünde; ses sanatçıları Sadiye Erimli, Yaprak Sayar, Gizem Coşkun, Atakan Akdaş, İbrahim Suat Erbay ve Faruk Korzay sahne alacak. Sanatçılara İhsan Özer şefliğindeki CRR Oda Orkestrası eşlik edecek. İkinci bölümde seslendirilecek eserlerin düzenlemeleri, yeni dönem Türk bestecilerimizden Oğuzhan Balcı tarafından yapıldı.

Bestekârının Dilinden Eserlerin Hikâyeleri

Konserin repertuvarında yer alan eserlerden bazıları şu şekilde: "Yoksun diye bahçemde", "Unutamazsın", Kimseler duymadan", "Cümle şarkılar yarım", "Yâre bir baksın ne mümkün" ve "Bir kâsedir alev dolu gönlüm yana yana".

Konserde icra edilen eserlerle ilgili bilgiler, icra öncesi, Erol Sayan ve Sadiye Erimli'nin karşılıklı sohbetleriyle müzikseverlerle paylaşılacak.

Türk müziğinin yaşayan önemli bestekârlarından Erol Sayan sadece eserleri ile değil, aynı zamanda Türk müziği üzerine yaptığı çalışmalarla da tanınıyor.

"Şerefli Oranlar"la Müziğimizde Çok Sesliliği Geliştirdi

Erol Sayan, 1936 yılında Kastamonu'da doğdu. 1961 yılında Ankara Radyosu sanatçı sınavını kazanan Sayan, emisyonlara tanburla katılmaya başladı. Dr. Recai Özdil'den aldığı armoni bilgisini eserlerine uyguladı ve bu konuda derinlemesine araştırmalar yaptı. Hocası İsmail Baha Sürelsan'ın evindeki akademik müzik çalışmalarına katıldı. Müziğimizde çok sesliliğin, yine müziğimizde var olan "niseb-i şerifeler" (şerefli oranlar) yoluyla geliştirilecek teknikle olabileceğini buldu.

Ses Sistemi, Makam, Usul, Vuruş ve Perde Üzerine Çalışmalar

Sayan, 1967'de Ankara'nın ilk, Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kurdu. Konserlerin yanı sıra, bilgisayar eşliğinde ulusal müziğimizin perde ve frekans hesaplamalarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yaptı. Ulusal müziğimizin ses sitemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanların ve makamların anlatımı, usul şifresi, vuruşlarda disiplin ve perde adlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi çalışmalarına bu yıllarda başladı.

Farklı Formlarda 300'ün Üzerinde Eser

Sayan, 1983 yılında İTÜ Türk Müziği Konservatuarı'nda repertuvar dersi vermek üzere göreve başladı. ODTÜ'den aldığı davet üzerine 2002 2003 eğitim yılında ODTÜ'de Türk Müziği Dersi verdi. ODTÜ Senatosu, "ODTÜ Türk Müziği Korosu'nun kurucusu, Erol Sayan'a 2003 yılında üstün hizmet ödülü verdi.

Sayan'ın değişik formlarda 300'ün üzerinde, TRT repertuvarında ise 156 eseri vardır. Çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği beste yarışmalarında çok sayıda birincilik almış, 1985 yılında TRT'nin düzenlediği yarışmada "Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin" adlı eseri ile birincilik kazanarak Asiavision (Asya-Pasifik) Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil etmiştir.

Erol Sayan'ın "Ulusal Müziğimiz" isimli bir de kitabı bulunuyor. Kitap, Sayan'ın 60 yılı aşan bestesi-araştırmacı birikimiyle; ulusal müziğimizle ilgili hemen hemen tüm temel sorunları ele alarak tespitlerini, gördüğü eksik ve yanlışları belirtmekte ve müziğimizin teorik-pratik olarak geliştirilmesi için görüş ve öneriler getirmektedir. Erol Sayan, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldü.