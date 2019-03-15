Unutulmaz Şarkıya Efsane Yorum
48 dakika önce
2000'li yılların pop müzik dünyasına damga vuran şarkılardan "Başımın Belası Gönlüm" geri dönüyor. Hem de Fatoş Kumru'nun etkileyici yorumuyla!
BAŞIMIN BELASI GÖNLÜM
2016 yılında yayınladığı ilk albümü "Yanına Al" ile müzik dünyasına merhaba diyen Fatoş Kumru, bu kez bir cover'la adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Genç yıldız, 2000'li yılların başında çıkan ve o dönem tüm müzik listelerinde zirveye yerleşen "Başımın Belası Gönlüm" şarkısını yeniden yorumladı. Aranjesini Orhan Sancak'ın yaptığı şarkı,müzikseverlerle buluştu.
ŞARKIMA DA KENDİME DE
GÜVENİM SONSUZ
Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Fatoş Kumru, pop müziğin en sevilen şarkıları arasında yer alan "Başımın Belası Gönlüm"ün yeni versiyonunun da çok sevileceğinden emin: "Yeni single'ım için 2000'li yıllara damgasına vurmuş olan bu parçaya tekrar hayat vermek istedim. Yeniden dillere dolanacağına inanıyorum. Mustafa İpekçioğlu, Orhan Sancak gibi profesyonel ve işini aşkla yapan müzik adamlarıyla çalıştım. Şarkıma da kendime de güvenim sonsuz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:48 Kaynak: Bültenler
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