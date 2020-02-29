Unutursak kalbimiz kurusun! - Son Dakika
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Unutursak kalbimiz kurusun!

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Konyaspor - Kasımpaşa maçı öncesinde şehitlerimizin ismi tek tek anons edildi.

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Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Konyaspor - Kasımpaşa maçı öncesinde şehitlerimizin ismi tek tek anons edildi.


İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerinin teker teker anons edilmesi stadyumda duygusal anlar yaşattı.

Kasımpaşa, Konyaspor, İdlib, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:03 
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