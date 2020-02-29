Unutursak kalbimiz kurusun!
6 saat önce
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Konyaspor - Kasımpaşa maçı öncesinde şehitlerimizin ismi tek tek anons edildi.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Konyaspor - Kasımpaşa maçı öncesinde şehitlerimizin ismi tek tek anons edildi.
İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerinin teker teker anons edilmesi stadyumda duygusal anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:03
Son Dakika TSK, İdlib'de İran destekli 21 teröristi öldürdü Suriyeli muhalifler Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli