Ünüvar: "Türkiye için Cumhur İttifakı olarak mücadele veriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünüvar: 'Türkiye için Cumhur İttifakı olarak mücadele veriyoruz' - Son Dakika

Ünüvar: "Türkiye için Cumhur İttifakı olarak mücadele veriyoruz"

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman İl Teşkilatı, Ayrancı ilçesine bağlı Kayaönü köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ünüvar:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman İl Teşkilatı, Ayrancı ilçesine bağlı Kayaönü köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Köy ziyaretine MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, İlçe Başkanı Memiş Vural ve partililer katıldı. Ayrancılı hemşehrileri açısından sıkıntı ve ihtiyaçlara kulak tıkayan bir belediye olmadıklarını söyleyen Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, "Hemşerilerimizin taleplerini en kısa sürede yerine getirmeye gayret ettik, başardık. 2009 yılından itibaren hizmet noktasında önemli mesafeler kat ettik" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm güç ve gayretiyle parti başarısının yanında Cumhur İttifakı başarısı adına da çalıştığını söyleyen İl Başkanı Mahmut Ünüvar, "Millet bekasının ve memleket geleceğinin birçok tehditle karşı karşıya olduğu şu günlerde Cumhur İttifakı olarak mücadele veriyoruz" dedi. Başkan Ünüvar, "Vatandaşımızın aşamadığı her engeli, her sıkıntıyı gündeme almayı ve ilgili birimlere aktarıp çare üretilmesini istemeyi kendimize görev sayıyoruz. Siyasetin sadece seçim döneminde yapılmayacağını ve vatandaş bazlı yönetim anlayışını zihinlerde geliştireceğiz. Özellikle köylümüzün yerel siyasete daha fazla katılım sağlaması en önemli gördüğümüz konular arasında yer alıyor" dedi. - KARAMAN

Ayrancı, Karaman, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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