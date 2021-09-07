Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu Yayınlandı - Son Dakika
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Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu Yayınlandı

07.09.2021 14:48
Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu Yayınlandı

?Unvan değişikliği yazılı sınavı için T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne PBYS üzerinden ön başvuru yapan ve 23 Eylül 2021 - 07 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi'ne sınav kayıt başvurusu yapacak olan adaylar için Sınav Uygulama Kılavuzu Ankara Üniversitesi...

?Unvan değişikliği yazılı sınavı için T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne PBYS üzerinden ön başvuru yapan ve 23 Eylül 2021 - 07 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi'ne sınav kayıt başvurusu yapacak olan adaylar için Sınav Uygulama Kılavuzu Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) web adresi (asym. ankara. edu. tr)'nde yayınlanmıştır.

Kılavuzu indirmek için tıklayınız.

YORUMLAR
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Halep keçileri yüz güldürüyor Halep keçileri yüz güldürüyor CHP'Lİ AĞBABA: BU MEMLEKETE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETLERDEN BİRİ TARIM ALANLARININ YOK EDİLMESİDİR CHP'Lİ AĞBABA: BU MEMLEKETE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETLERDEN BİRİ TARIM ALANLARININ YOK EDİLMESİDİR

Ankara Üniversitesi, Eylül, Tarım, Ekim, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu Yayınlandı - Son Dakika


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