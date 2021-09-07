Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu Yayınlandı - Son Dakika

?Unvan değişikliği yazılı sınavı için T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne PBYS üzerinden ön başvuru yapan ve 23 Eylül 2021 - 07 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi'ne sınav kayıt başvurusu yapacak olan adaylar için Sınav Uygulama Kılavuzu Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) web adresi (asym. ankara. edu. tr)'nde yayınlanmıştır.

Kılavuzu indirmek için tıklayınız.