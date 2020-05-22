Ünverdi'den bayram mesajı - Son Dakika

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ramazan bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ünverdi, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, "Mübarek Ramazan ayının ardından idrak edeceğimiz bayramın yaşanan zorlukların aşılmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, daha güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Adnan Ünverdi yayımladığı tebrik mesajında, korona virüs dolayısıyla önceki yıllara nazaran farklı bir bayram yaşanacağını belirterek, "Bizim için bayram günleri sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, büyüklerimizi ve yakınlarımızı ziyaret ettiğimiz günlerdir. Maalesef bu yıl salgın dolayısıyla aramızda mesafeler olacak ama yüreğimiz birlikte atacak. Teknolojinin de nimetlerinden faydalanarak bu bayramı da yine aynı heyecanla sevdiklerimizle milletçe paylaşarak geçireceğiz" ifadelerine yer verdi. Bayram günlerinin manevi atmosferinin ayrı bir güzelliği olduğunu aktaran Adnan Ünverdi, "11 Ayın Sultanı Ramazan ayını geride bırakmanın burukluğunu yaşarken bizi bayrama ulaştıran yüce rabbimize hamd ediyoruz. Bayramlar sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının pekiştiği, birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlendiği müstesna günlerdir. Ramazan ayında olduğu gibi bundan sonra da güçlü bağlarımızı ve dayanışmamızı sürdürelim. Varsa dargınlıklarımız, küskünlüklerimiz bayram vesilesiyle geride bırakalım, birbirimize hoşgörüyle yaklaşalım. Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde ülke olarak çok şükür el ele vererek ve birbirimize sahip çıkarak iyi bir imtihan veriyoruz. İnşallah güçlükleri de birlikte atlatacak, daha güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Allah hepimizin ailesine, sevdiklerine, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, esenlik versin. Bu bayramda hayal edipte yapamadıklarımızın daha güzellerini önümüzdeki bayramlarda yapabilmeyi, sevdiklerimizle birlikte nice bayramlara kavuşmayı nasip eylesin. Bu duygularla tüm hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP