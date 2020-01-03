Ünverdi'den ihracat rakamları açıklaması - Son Dakika
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Ünverdi'den ihracat rakamları açıklaması

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılı Aralık ayında Gaziantep'in ihracatı bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,2 oranında artışla 624 milyon 924 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ünverdi'den ihracat rakamları açıklaması, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılı Aralık ayında Gaziantep'in ihracatı bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,2 oranında artışla 624 milyon 924 bin dolar olarak gerçekleşti.


Gaziantep 2019 yılı ihracatını ise bir önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında artışla 7 milyar 471 milyon 843 bin dolarla kapattı.


Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı değerlendirmede, yıl sonu hedefi olan 7,5 milyar dolar seviyesinde ihracat yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu rakamların elde edilmesi için taşın altına sadece ellerini değil gövdesini koyan bütün sanayici ve ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


İller bazında bakıldığında dikkat çeken hususların altını çizen Adnan Ünverdi, en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında Gaziantep'in öz sermayesi ve kendi gücüyle yıllık bazda ihracatını en fazla artıran 3. il olduğunu kaydetti.


Ünverdi, "Devlet yatırımı, otomotiv ve savunma sanayi gibi ağır sanayi yatırımları olmaksızın Gaziantep'in sektör yelpazesi, üretim gücü ve motivasyonu ile 2019 yılında gösterdiği başarı tüm illere örnek olmalıdır. 2019 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında İstanbul ihracatını yüzde 1,0, Kocaeli yüzde 7,9, İzmir 0,3, Ankara 7,8, Gaziantep 7,7, Manisa 0,4 artırırken, Bursa, Sakarya, Manisa, Denizli ve Hatay'ın ihracatı maalesef düşüş göstermiştir" diye konuştu.


Gaziantep'in 2019 yılında en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu kaydeden Adnan Ünverdi, "Yaşadığımız bütün zorluklara rağmen yolumuza, üretime ve ihracata devam ettik. Bu rakamları daha da yükseltmenin yolunun katma değeri yüksek üretimden geçtiği bilinciyle, 2020 yılında da ülkemiz için, memleketimiz için projeler geliştirmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, İhracat, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:47 Kaynak: İHA
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