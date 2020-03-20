Ünverdi'den sıkıntı yaşayan firmalara hatırlatma - Son Dakika

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni tip korona virüsün (Covid-19) olumsuz etkilerinden dolayı güçlük yaşayan firmalara yönelik 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' içinde yer alan 'Kısa Çalışma Ödeneği' seçeneğini hatırlatarak, işveren ve işçi açısından önemli olduğunu söyledi.



Dünyada korona virüs vakalarının her geçen gün artarak devam ettiği bir süreçte sıkıntı yaşayan firmaların, sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde sunulan imkanları devreye alabileceklerini belirten Ünverdi, "Korona virüs sebebiyle genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebepler dolayısıyla devletimiz tarafından önemli imkanlar sunuluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında mevzuatta yer alan esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceklerini, Kısa Çalışma Ödeneği'ni devreye alarak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştıracaklarını belirtmişlerdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk da bugün yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceklerini ve çoğu işverenin bundan faydalanacağını söyledi. Bu çerçevede TBMM ve İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından görüşmeler gerçekleştiriliyor. Kapsam ve şartnameler konusunda mevzuatta bir iyileştirme olmasını bekliyoruz. Uygulamaya ilişkin talimatın gelmesi ile birlikte önümüzdeki hafta başvuruların yapılabileceğini öngörüyoruz. Firmalarımız konuyla ilgili gelişmeleri Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü'nden takip edebilir, konuyla ilgili bilgi alabilirler" diye konuştu. - GAZİANTEP