Ünverdi Deneyimlerini Paylaştı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Özel Gaziantep OSB Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesinde düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Özel Gaziantep OSB Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesinde düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.



GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilere nasihatte bulunan Ünverdi, "Ne iş yaparsanız yapın, işinizi severek, gereken önemi vererek ve en güzel şekilde yapın. Eğer mesleğinizi sevmeden yaparsanız başarılı olma şansınız da olmaz." açıklamasında bulundu.



Adnan Ünverdi, eskiden çok kısıtlı imkanlarla iş yapmaya çalıştıklarını ancak bugünün teknolojilerinin çok ileri seviyelere geldiğini aktardı.



Bu çağa ayak uydurmanın gençlerin çalışmalarıyla mümkün olduğunu belirten Ünverdi, şunları kaydetti:



"Endüstri 4.0 çağındayız ve endüstri 5.0 çağına doğru hızla ilerliyoruz. Bu çağı da yakalamamız lazım. Bizim elimizde sizin gibi gençlerimiz var. Ulu önder Atatürk, cumhuriyetimizi siz gençlerimize emanet etti. Bizler ancak sizin çalışmalarınızla ülkemizi her alanda daha ileriye götürebiliriz. Yeter ki siz, kendinize güvenin ve inanın. Biz sizlere güveniyoruz. Sizler için ne yapmamızı istiyorsanız, yapmaya da hazırız."



Meslek liselerinin çok önemli olduğunu ve bu okullara çok büyük önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Ünverdi, "Eğitimi devam eden veya mezun olan öğrencilerin pratik kazanmaları amacıyla GSO Mesleki Eğitim Merkezinde meslek atölyeleri kurduk. Gelin, buradaki atölyeleri kullanın ve pratik kazanın. Kapımız sizlere her zaman açık. Burada önemli olan, pratik yaparak bir meslek öğrenip aranılan yetkinliğe sahip insan haline gelmektir." ifadelerini kullandı.

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