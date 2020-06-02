Ünverdi Gaziantep'in Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika

Ünverdi Gaziantep'in Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Covid-19 salgının ihracata etkisinin devam ettiğini ancak dünyadaki normalleşme adımları ile birlikte ihracatta da normalleşme beklediklerini söyledi.

Ünverdi Gaziantep'in Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Covid-19 salgının ihracata etkisinin devam ettiğini ancak dünyadaki normalleşme adımları ile birlikte ihracatta da normalleşme beklediklerini söyledi.

Adnan Ünverdi, yaptığı değerlendirmede Gaziantep'in Ocak-Mayıs döneminde en fazla ihracat yapan 10 il arasında, düşüş oranı olarak en az ihracat kaybı yaşayan il olduğunu kaydetti. Mayıs ayında resmi tatil günlerinin de rakamları etkilediğinin altını çizen Ünverdi, Nisan ayına göre Mayıs ayında yüzde 4,75 oranında ihracat artışı yaşandığını ve bu sürecin pozitif yönlü devam etmesini umut ettiklerini belirtti. Ünverdi, Ocak-Mayıs döneminde Sakarya'nın ihracatının yüzde 34,1, Kocaeli'nin yüzde 31,8, Bursa'nın yüzde 28,7, Manisa ve Hatay'ın yüzde 22,7, Denizli'nin yüzde 21,9, İstanbul'un yüzde 19,1, İzmir'in yüzde 13,7, Ankara'nın yüzde 13,4, Gaziantep'in ise yüzde 12 gerilediğini ifade etti. Gaziantep'in Mayıs ayı ihracatında ve dönemlik ihracatta 6. sırada yer aldığını dile getiren Ünverdi, "Şehrimizin Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalışla 484 milyon 95 bin dolar olmuştur. Ocak-Mayıs 2020 döneminde ise Gaziantep'in ihracatı yüzde 12 azalışla 2 milyar 801 milyon 383 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Tüm sıkıntılara rağmen kararlılıkla üretime devam eden, ihracat yapan, istihdam sağlayan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize değer katan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ünverdi gelinen süreçte yaşanılan zorlukların üstesinden gelmenin kolay olmadığını belirterek, "Birinci önceliğimiz tabi ki sağlığımız. Bununla birlikte ekonomiyi de ayakta tutmak durumundayız. Ancak normalleşme adımları ile bu sıkıntıların ardından tersine akışın başlayacağına olan inancımız tamdır. Özellikle Avrupa'daki normalleşme adımları ülkemiz ihracatı açısından büyük önem taşıyor. Çoğu ülke kademeli olarak normalleşmeye geçiş evresinde. Salgın dolayısıyla tüm dünyada insanlar ihtiyaçlarını öteledi ve şu an bir talep birikmesi söz konusu. Bundan sonrası için ihracatta kayıplarımızı telafi etme dönemine giriyoruz. Toplumsal yaşamda ve ülkeler bazında normalleşme ile birlikte ihracatta da toparlanma bekliyoruz. Bu yüzden 'Artık ihracatta da normalleşme zamanı' diyoruz. Çin'e yönelik olumsuz algı ülkemiz için avantaja dönüşebilir. Gelişmiş ülkelere ihracatımızın bundan sonra daha da fazla artacağına ve ülkemizin önemli bir tedarik merkezi haline geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Firmaların bu süreçte talepleri iyi analiz etmeleri gerektiğine ve e-ticaretin önemine vurgu yapan Ünverdi, "Bu süreç dijital pazarlamaya ağırlık vermemiz gerektiğini bir kez daha gösterdi. E-ticaret ile hem yeni pazarlara ulaşabilir hem de üretimlerimizin katma değerini artırabiliriz. E-ihracat hızla büyüyor ve bu alanda büyük bir potansiyel bizi bekliyor. Şehrimiz gıdadan sağlığa, hijyen ürünlerinden konfeksiyona, halıdan ayakkabıya kadar nihai tüketiciye yönelik hemen her sektörde üretim yapıyor. E-ticaret ve e-ihracat ayağımızı hızla güçlendirmek ve günün koşullarına uygun tüm kanalları kullanmak durumundayız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ünverdi Gaziantep'in Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

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