Son Dakika Haberleri: Ünye Belediye Başkanı Tavlı, Görevine Başladı

Ünye Belediye Başkanı Tavlı, Görevine Başladı

1 saat önce

AK Parti'den Ünye Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Tavlı, mazbatasını alarak göreve başladı.

Ünye Belediye Başkanı Tavlı, Görevine Başladı, System.String[]
AK Parti'den Ünye Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Tavlı, mazbatasını alarak göreve başladı.

Cumhur İttifakı'nın adayı olan Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, MHP İlçe Başkanı Hacı Demir, belediye meclis üyeleri ve partililerle mazbatasını almak üzere Ünye Adliyesine geldi.

Mazbatasını aldıktan sonra belediyeye geçen Tavlı, Belediye Başkanvekili Mehmet Yaşar Sezgül'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çiçek verdi.

Sezgül, Ünye Belediyesinde Hüseyin Tavlı'nın başkanlığıyla yapılacak icraatlarla partinin oy oranın ilçede yüzde 90'a ulaşacağına inandığını ifade ederek, Sezgül'e başarılar diledi.

Tavlı, 5 yıllık süreyi ekibi, meclisi ve teşkilatıyla birlikte başarılı şekilde tamamlamayı arzu ettiğini belirterek, "Gönül Belediyeciliği ile birlikte tevazu, samimiyet ve gayretin de içinde olduğu ortak aklın, istişarenin ve şeffaflığın tesis edildiği bir dönemin devamının gayreti içerisinde olacağız. Çıkmış olduğumuz yolda kazanmak değil, başarmak önemli. Bu 5 yıllık süreyi ekibimiz ve meclisimizle ve teşkilatımızla birlikte başarmış şekilde tamamlamayı Allah bize nasip etsin." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:02 Kaynak: AA

Hüseyin Tavlı, AK Parti, Ünye, Güncel
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