Ünye Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ünye Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

05.01.2021 17:27
Ünye Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı, System.String[]

Ünye Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirildi.

Ünye Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, 13 gündem ve bir gündem dışı madde görüşüldü.

Başkan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, yeni yılın, herkese sağlık, huzur ve sevinç getirmesini temenni etti.

Göreve geldikleri günden bu yana gece gündüz demeden hep birlikte ilçeye hizmet etmenin gayreti ve yarışı içerisinde olduklarını anlatan Tavlı, "2021 yılında da aynı aşk ve heyecanla daha da fazla hizmet üretmek, sorunların giderilmesi için el birliği ile Ünye'mize güzel hizmetleri kazandırmaya gayret edeceğiz." dedi.???????

Hüseyin Tavlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünye Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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