Ünye Belediyesi'nde gelir arttı, gider azaldı - Son Dakika

Ünye Belediyesi'nde gelir arttı, gider azaldı

07.04.2021 16:38
Ünye Belediyesi'nde gelir arttı, gider azaldı, System.String[]

Ordu'nun Ünye Belediyesi 'Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, belediyenin 2020 yılı faaliyet raporu, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilirken, belediyenin 2020 yılı geliri 78 milyon, gideri ise 72 milyon olarak açıklandı.

Ordu'nun Ünye Belediyesi 'Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, belediyenin 2020 yılı faaliyet raporu, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilirken, belediyenin 2020 yılı geliri 78 milyon, gideri ise 72 milyon olarak açıklandı.

Belediyenin meclis toplantısı, korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen toplantıda 27 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Kaledere Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzeri sağlık ocağı yanında bulunan belediyeye ait arsa üzerine, belediye olarak iş merkezi yaptırmaya karar verdiklerini hatırlatarak, burayla ilgili ihalenin 13 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştireceklerini söyledi.

Belediyenin geliri 78, gideri ise 72 milyon TL

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda ilk olarak, Ünye Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Mali Hizmetler Müdürü Ceyhan Çam, 2020 yılı bütçesi ile ilgili yaptığı sunumda, 2020 yılında 105 milyonluk tahmini gelir bütçesinin 78 milyon lira olarak gerçekleştiğini, giderin ise 72 milyon lira olduğunu belirterek, gelirin giderden fazla olduğunu söyledi. Belediye giderlerinin, faaliyetlerden kısıtlama yapmadan tasarruf tedbirleriyle azaldığını belirten Müdür Çam, "2018 yılında 64 milyonluk bir gelire istinaden 75 milyonluk bir gider harcaması olmuş. 2019 ve 2020 yılında gelir ile gider arasında denge tersine dönerek gelirlerimiz artırılmış, harcamalarımızdan daha fazla gelir elde eden bir duruma gelmiştir. Buradan elde ettiğimiz gelirlerle borçlanmalarımızın karşılamasında kullanılmıştır. 2020 yılında pandemiye rağmen tahsilat oranlarımız üst seviyede gerçekleşmiştir" dedi.

"Kültürel ve sanatsal etkinlikler azalmış görünse de, pandemiyle mücadele edildi"

Açıklamasında, belediyenin 2019 ve 2020 yıllarında Özel Kalem ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri'ndeki harcamalarda etkin ve ekonomik kullanım ile tasarruf sağlandığına da değinen Çam, "Pandemi dolayısıyla 2020 yılında kültürel ve sanatsal etkinlikler azalmış görülse de bu etkinlikler pandemiyle mücadeleye kaydırılmış ve 500 bin adet ücretsiz maske dağıtımı, filyasyon ekiplerine araç ve personel yardımı, sağlık çalışanlarına ekipman ve malzeme desteği, sağlık çalışanlarına ve hastalara su dağıtımı, ihtiyaç sahiplerine 9 bin 100 adet gıda kolisi yardımı, ramazan ayı boyunca 68 bin 150 ihtiyaç sahibi vatandaşa iftar yemeği dağıtıldı" ifadelerine yer verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yatırımları

"Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 85 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam ederek, 150 bin metrekare beton yol, 3 bin 835 metre derebaksı ve yağmur suyu hattı, 35 bin 570 ton stabilize malzeme serilerek yol bakımı, 15 bin metre kare parke yol ve benzeri gibi birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür" diyen Mali Hizmetler Müdürü Ceyhan Çam, "Pandemi döneminde sosyal tesislerimizde ciddi bir yenileme, bakım ve onarım çalışmaları başlatılmış ve 4 milyon 500 bin liralık bir yatırım yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Beton santralinin taşınacağı ve yeni konkasör şantiyesinin kurulacağı alanda, çocuk trafik eğitim pistinde ve Asarkaya Kent Ormanı'nda yaptığımız kır lokantasının inşaat çalışmaları devam etmektedir. İlçemizde yeşil alan ve çocuk parkı sayısı arttırılmıştır. Belediye hizmetlerimiz 85 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla gece gündüz demeden her alanda devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Mali Hizmetler Müdürü Ceyhan Çam'ın sunumunun ardından, Ünye Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Meclis'in toplantısında ayrıca, yerel marketlerin rekabet gücünü artırmak amacıyla Ünye'de şube açmak isteyen ulusal marketlerden 'İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Harcı' haricinde 50 bin lira ek ücret alınması da kararlaştırıldı. - ORDU

Ünye Belediyesi'nde gelir arttı, gider azaldı
Ünye Belediyesi'nde gelir arttı, gider azaldı
Ünye Belediyesi'nde gelir arttı, gider azaldı

Ünye Belediyesi, Ceyhan, Nisan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünye Belediyesi'nde gelir arttı, gider azaldı - Son Dakika


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