Son Dakika Haberleri: Ünye Belediyesi standına yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Ünye Belediyesi standına yoğun ilgi

Ünye Belediyesi standına yoğun ilgi

1 saat önce

Ordu Valiliğinin himayesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş birliğiyle bu yıl 9. su düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'nde Ünye Belediyesi standı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Ünye Belediyesi standına yoğun ilgi, System.String[]

Ordu Valiliğinin himayesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş birliğiyle bu yıl 9. su düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'nde Ünye Belediyesi standı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.


İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Ünye Belediye Hüseyin Tavlı, "Gurbetle sılayı bir araya getirdik. Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberlikleri pekiştirmektedir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum dolayısıyla her zamankinden daha fazla bir ve beraber olmalıyız" dedi.


Ordu Tanıtım Günleri'nde Ünye Belediyesi tarafından hazırlanan stant yoğun ilgi görürken Ünye manyetik kumu katılımcılara tanıtıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, standı ziyaret eden başta Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Geylani, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşcı ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan olmak üzere, misafirlere manyetik siyah kum hakkında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Tavlı ayrıca, Ünyeli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit tarafından manyetik kumdan yapılan kolyeleri misafirlere hediye etti. Stantta ziyaretçilere, Ünye su böreği, burma tatlısı ve fındık ikramında da bulunuldu. - ORDU

Ünye Belediyesi, Ordu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi
Erdoğan imzaladı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmen kuruldu Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi Muhtar maaşları 17 yılda yaklaşık 21 kat arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:52:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünye Belediyesi standına yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]