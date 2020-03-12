Ünye Belediyesi vatandaşları mesajla bilgilendirecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünye Belediyesi vatandaşları mesajla bilgilendirecek - Son Dakika

Ünye Belediyesi vatandaşları mesajla bilgilendirecek

6 saat önce

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, vatandaşlara, cep telefonlarına mesaj yoluyla bilgilendirme göndererek daha hızlı ve sağlıklı ulaşmayı planladıklarını söyledi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, vatandaşlara, cep telefonlarına mesaj yoluyla bilgilendirme göndererek daha hızlı ve sağlıklı ulaşmayı planladıklarını söyledi.

Tavlı, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tavlı, burada yaptığı konuşmada, anons sisteminde düzenleme yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların bilgi alma hakkının yanı sıra rahatsız edilmemesinin önemli olduğunu, bunun için mesaj dönemine geçmeyi planladıklarını ifade eden Tavlı, şunları kaydetti:

"Artık hepimizin evinde en az birkaç tane telefon var. Vatandaşlarımızın gün içinde yapılan anonsu duyamadığı ya da kaçırdığı oluyordu. Yeni sistemle vatandaşlarımıza, cep telefonlarına mesaj yoluyla bilgilendirme göndererek daha hızlı ve sağlıklı ulaşabileceğimizi düşündük. Bu nedenle vatandaşlarımız için o gün Ünye'deki ilanları öğrenebilecekleri mesajlı sisteme geçelim istedik. Göreve geldiğimiz günden itibaren birçok vatandaşımız yol ve su sorunundan daha çok bu anons sisteminden şikayetçiydi. İnşallah bu sorunu da mesaj sistemiyle çözmüş oluruz."

Tavlı, mesaj yoluyla bilgilendirilmek isteyenlerin, belediyenin çözüm merkezine gelerek matbu dilekçeleri doldurup talepte bulunması gerektiğini belirterek, başvuru yapmayanlara mesaj gönderilmeyeceğini aktardı.

Tavlı, mesajla bilgilendirme uygulamasının yanı sıra anons sisteminden ilan vermeye de devam edeceklerini sözlerine ekledi

Ünye Belediyesi vatandaşları mesajla bilgilendirecek

Hüseyin Tavlı, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:10 Kaynak: AA
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