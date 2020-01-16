Ünye çöp ayrıştırma tesisi çalışmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünye çöp ayrıştırma tesisi çalışmaya başladı - Son Dakika

Ünye çöp ayrıştırma tesisi çalışmaya başladı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesi Cevizdere mevkisindeki 'Çöp Ayrıştırma Tesisi'ndeki arıza giderilerek tam kapasite çalışmaya başladı.

Ünye çöp ayrıştırma tesisi çalışmaya başladı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesi Cevizdere mevkisindeki 'Çöp Ayrıştırma Tesisi'ndeki arıza giderilerek tam kapasite çalışmaya başladı.


Ünye'nin Cevizdere mevkisinde 2 bin 300 metrekarelik alanda hizmet veren ve tam otomasyon sistemle çalışan ayrıştırma tesisinde bir süre önce meydana gelen arıza giderildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla kısa sürede giderilen arızanın ardından tesis tam kapasite çalışmaya başladı. Tesisin çalışmaya başlamasıyla birlikte Ünye ve çevresinden toplanan çöpler spreyleme ve biyo filtre sistemiyle ayrıştırılıyor. 650 ton kapasiteli ve yüksek teknoloji ile çalışan tesiste 9 ilçenin çöpü ayrıştırılıyor. Tesisin çalışmaya başlamasıyla birlikte Çaybaşı ilçesi İlküvez bölgesindeki alana vahşi çöp depolama tartışmaları da son buluyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, Ünye'de bulunan tesisin meydana gelen bir arıza nedeni ile çalıştırılamadığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in konuya olan hassasiyeti ve talimatları ile hızlı bir şekilde arızanın giderilerek aktif hale getirildiğini belirtti.


Tesiste 9 ilçenin çöpü ayrıştırılıyor


Okutucu, "Şu an itibariyle tesisimiz tam kapasite ile çalışıyor. Tesisimizde Ünye ve çevresinden gelen bütün çöpler ayrıştırılıyor. Bunlar, geri dönüştürülebilen malzeme ve organik malzeme olarak iki şekilde ayrıştırılıyor. Geri dönüştürülebilir malzeme tesisimizde ekonomiye kazandırılıyor, geri dönüşümü mümkün olmayan biyolojik atıklar ise Ünye çimento fabrikasında yakılarak bertaraf ediliyor. Diğer organik atıklar ise İlküvez bölgesinde bulunan düzenli depolama sahamıza gönderilmek üzere hazır bir şekilde tutuluyor" dedi.


Okutucu, şöyle konuştu: "Ordu halkımızın öncelikle şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler, bu konuda çok hassas ve sürekli olarak bizlere gerekli talimatları vermektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın aldığı kararlar çok önemli vatandaşlarımızın içleri bu konuda rahat olabilir. Çünkü Ordu'nun tüm çöpü ayrıştırılarak hem doğaya olan zararı önleniyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor." - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, İlküvez, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
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