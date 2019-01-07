Son Dakika Haberleri: Ünye'de 2 Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada

Ünye'de 2 Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada

2 saat önce

ORDU'nun Ünye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ünye'de 2 Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada, System.String[]
ORDU'nun Ünye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarından geçen sahil yolunda meydana geldi. Fatsa- Ünye yolunda seyir halinde olan Akkuş Tuzak Köyü Derneği Başkanı İsa Türk (40) yönetimindeki 55 EY 988 plakalı otomobil, Önder Yamak'ın kullandığı 34 SD 5126 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada sürücü İsa Türk ile yanında bulunan Nihat Akçay (52) yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı da çevrede bulunanan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:25 Kaynak: DHA

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