Ünye'de 2 Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada
2 saat önce
ORDU'nun Ünye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ORDU'nun Ünye
ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi
yakınlarından geçen sahil yolunda meydana geldi. Fatsa- Ünye yolunda seyir halinde olan Akkuş
Tuzak Köyü Derneği Başkanı İsa Türk (40) yönetimindeki 55 EY 988 plakalı otomobil, Önder Yamak'ın kullandığı 34 SD 5126 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada sürücü İsa Türk ile yanında bulunan Nihat Akçay
(52) yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak Ünye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaza anı da çevrede bulunanan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Ordu
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:55 Kaynak: DHA
Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı
Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!