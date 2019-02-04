Ünye'de 24 Bin Öğrenci Ders Başı Yaptı

Ünye Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, bugün itibarıyla 24 bin 835 öğrenci ile bin 710 öğretmenin ders başı yaptığını söyledi.

Ünye Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, bugün itibarıyla 24 bin 835 öğrenci ile bin 710 öğretmenin ders başı yaptığını söyledi.





Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin tatil dönüşü yeni bir motivasyonla ikinci dönem için ders başı yaptıklarını söyledi.



Eğitim öğretim için fiziki mekan olarak uygun durumda olduklarını ifade eden Tokgöz, "İlçemizde okullarımızda ikinci döneme başladık. Bu 15 günlük arada bizler ihtiyaç olan okullarımızın bakım ve onarım çalışmaları yaptık. Personel ve öğretmen eksiğimiz yok. Fiziki mekan olarak da uygun durumdayız." dedi.



İkinci dönem için öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Tokgöz, şunları söyledi:





"17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1. dönemi 18 Ocak 2019 tarihinde sona ermişti. Yeniden başlayan ikinci yarıyıl eğitim öğretim döneminde ilçemizde ana sınıflarında 2 bin 339, ilkokullarımızda 7 bin 36 öğrencimiz, ortaokullarımızda 7 bin 763 öğrencimiz, liselerimizde ise 7 bin 672 öğrencimiz olmak üzere toplamda 24 bin 835 öğrenci ders başı yaptı. Bin 710 öğretmenimiz de tatilin ardından göreve yeniden başladı. 15 günlük tatilin öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz için faydalı bir şekilde geçtiğine inanıyorum. Dinlenme imkanıyla, yeni bir enerji ve motivasyonla ikinci döneme başlamış olduk."

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