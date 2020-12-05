Ünye'de 24 yataklı yoğun bakım ünitesi açıldı - Son Dakika

Ünye'de 24 yataklı yoğun bakım ünitesi açıldı

05.12.2020 11:53
Ünye'de 24 yataklı yoğun bakım ünitesi açıldı, System.String[]

Ünye Devlet Hastanesinde 24 yataklı 2. seviye yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Ünye Devlet Hastanesinde 24 yataklı 2. seviye yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilde sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini artırmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Ünye'de son yıllarda nüfusun ve kronik hastalıkların neden olduğu tedavi ihtiyacının artmasının yanı sıra Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında yoğun bakım ihtiyacının da önem kazandığını vurgulayan Kasapoğlu, bu çerçevede Ünye Devlet Hastanesinde ilave olarak 24 yataklı 2. seviye yoğun bakım ünitesini hizmete açtıklarını aktardı.

Kasapoğlu, söz konusu hastanenin, sağlık alanında insan odaklı yatırımlarına bölgesel ihtiyaçları da gözeterek devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu amaçla bölgeye hizmet veren bir sağlık üssü konumundaki Ünye Devlet Hastanemizde 2. basamak yoğun bakım yatağı sayısının artırılması ve bu hizmetin çağdaş teknolojik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda üst düzeyde verilmesi amacıyla 24 yataklı yeni yoğun bakım ünitesini vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Çoğu zaman tam doluluk oranları ile çalışan yoğun bakımların ihtiyaç duyan her hastaya anında hizmet verilebilmesi için sayıca artmasının yanında ünitelerin yapılanmaları ve donanımlarının son teknoloji ile desteklenmesi insan hayatına ve sağlığına duyduğumuz saygının bir gereğidir."

Ünye Devlet Hastanesinde toplam 42 yatak 2. seviye ve 10 yataklı 3. seviye yoğun bakım ünitesi bulunduğuna işaret eden Kasapoğlu, bu yatakların tamamının Kovid-19'lu hastalara hizmet verdiğini, bunun dışında 5 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 10 yataklı 2. seviye genel yoğun bakım ünitesinin ise Kovid-19 şüphesi olmayan hastalara hizmet vermeye devam ettiğini, hastanede toplam 67 yoğun bakım yatağı bulunduğunu kaydetti.

Kasapoğlu, günün ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak ileri teknolojiye sahip yerli modern cihazlarla donatılan ünitede her türlü müdahalelerin yapılabildiğine dikkati çekti.

Ünitenin, ikinci basamak yoğun bakım standartlarında olması gereken her türlü tıbbi ekipman ve 24 saat tam kadro çalışan personeliyle hizmet verdiğinin altını çizen Kasapoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir. Hastaların solunum, beslenme, temizlik gibi tüm vücut gereksinimleri yoğun bakım çalışanlarımız tarafından desteklenmektedir. Ünye Devlet Hastanesinde çağın gerektirdiği imkanlar kullanılarak her türlü yoğun bakım sağlık hizmetinin verilebildiği, kabin sistemli geniş odalar ile yoğun bakım standartlarını üst düzeye taşırken, halkımıza en iyi sağlık hizmetini verme çabamız istek ve gayretle artarak devam edecektir."

Kasapoğlu, vatandaşlardan, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm kurallara eksiksiz uymalarını ve sağlık çalışanları üzerindeki yükün hafifletilmesini sağlamalarını istedi.

Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürü, Ünye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünye'de 24 yataklı yoğun bakım ünitesi açıldı - Son Dakika


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