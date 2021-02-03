Ünye'de AK Parti teşkilatından kan bağışı desteği - Son Dakika

Ünye'de AK Parti teşkilatından kan bağışı desteği

03.02.2021 17:25
Ünye'de AK Parti teşkilatından kan bağışı desteği, System.String[]

AK Parti Ünye İlçe Başkanlığınca, Türk Kızılay Şubesine destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AK Parti Ünye İlçe Başkanlığınca, Türk Kızılay Şubesine destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ile bazı partililer, Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışında bulundu.

Argan, burada gazetecilere, Türk Kızılay'ın sadece kan bağışı yapmadığını, sosyal dayanışmayı da ön plana çıkardığını söyledi.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatan Argan, "Pandemi ile birlikte hasta sayısının artması sonucu kan ihtiyacı da giderek artıyor. Bizler de AK Parti Ünye İlçe Teşkilatının mensupları olarak dava arkadaşlarımızla kan stokuna katkıda bulunmak, aynı zamanda da sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirmek adına bu bağış kampanyasını düzenledik." dedi.

Her zaman Türk Kızılay'ın yaptığı çalışmalarda destekçi olduklarını vurgulayan Argan, "Kanın ne kadar önemli olduğunu en iyi bilenlerdeniz. İnsanlar yaşayacak ki devletimiz de var olacak. Ünyeli hemşehrilerimizi yılda en az bir defa da olsa kan vermeye davet ediyorum. Bu sosyal sorumluluğun yanında çok kutsal ve milli bir görevdir. Yaptığımız bu bağış inşallah geleceğe umut olur, yaşama yol verir." dedi.

Türk Kızılay Ünye Şube Başkanı İsmet Küçükoğlu da kan bağışına destek olan partililere teşekkür etti.

Kan Bağışı, AK Parti, Türk, Ünye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünye'de AK Parti teşkilatından kan bağışı desteği - Son Dakika


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