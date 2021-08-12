ÜNYE'DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE TEDBİRLER MEYVESİNİ VERDİ

Ünye'de 09 Ağustos tarihlerinde yaşanan ve metrekareye 140 kg olarak tespit edilen yoğun yağışta altyapı çalışmaları ve alınan tedbirler olası bir sel afetini önledi.

Karadeniz Bölgesinde özellikle son bir haftadır yaşanan ve yoğun yağış bırakan hava hareketi birçok il ve ilçede ciddi mal ve can kayıplarına sebep oldu.

Yağışlı hava kütlesinin etkilediği ilçelerden biri olan Ünye'de ise gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ve sel afeti öncesi Ordu Büyükşehir ve Ünye Belediyesinin aldığı tedbirler sonuç verdi.

Yoğun yağışta lokal bazı su baskınları yaşanırken özellikle Ünye'nin kent merkezi dahil birçok noktasında denize dökülen derelerde alınan tedbirlerle taşkınların önüne geçildi.

Etkin Bir Mücadele Sergilendi

Yoğun yağışın olduğu süre boyunca özellikle kent merkezinden denize ulaşan ve her yoğun yağışta ciddi risk oluşturan Tabakhane Deresinde gerçekleştirilen ıslah çalışmaları sonuç verdi ve korkulan olmadı.

Yine kent merkezinde yağış öncesi oluşturulan kriz masası ile planlı ve etkin bir mücadele örneği sergilendi.

Sıkıntı Yaşanan Alanlarda Altyapı ve Temizlik Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Yaşanan yoğun yağışta tüm gece boyunca ekiplerin başında olan ve çalışmaları bizzat koordine eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, daha sonrasında ise selin ortaya çıkardığı kısmi mağduriyetlerin giderilmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ünye'de gerçekleştirilen çalışmaları bizzat ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e eşlik eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Başkan Güler'e bilgiler verdi.

Güler ve Tavlı Çalışmaları Yerinde İnceledi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı sırası ile Derya Sokak ile Tabakhane deresi arasında bulunan yağmur suyu hattında ve Hayvan Pazarını yine Tabakhane Deresine Bağlayan Yağmur suyu hattında devam eden derebaks çalışmalarını incelediler.

Başkan Güler ve Başkan Tavlı daha sonra Ahsen sokakta ve yine Gölevi mahallesinde bulunan Göçük deresinde devam eden dere yatağı genişletme çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgiler aldılar.

Başkan Güler ve Başkan Tavlı daha sonra ise Cevizdere'de incelemelerde bulunduktan sonra çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Başkan Tavlı, "Sel Afetinin Eşiğinden Döndük"

09 Ağustos Pazartesi günü itibariyle akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte Ünye'de ciddi bir sel afetinin eşiğinden dönüldüğünü belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Sadece belirli noktalarda bazı sıkıntılarımız oldu. Sinandede caddesi, Saraçlı mahallemizde bulunan Derya sokak, yine Yunus Emre mahallemizde Ahsen sokak ve Şehit Adem Çiçek caddelerinde olmak üzere meydana gelen taşkınlarla Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve Ünye Belediyemiz ile birlikte gece yağmurun devam ettiği saatten itibaren sabah saatlerine kadar çalışarak mücadele ettik. Yine sabah saatlerinden itibaren büyükşehir belediyemizin ekipleri ile birlikte oluşan su baskınlarının tahliye işlemini gerçekleştirdik. " Dedi.

Başkan Tavlı, "Metrekareye 140 kg'dan Fazla Yağış Düştü"

09 Ağustos tarihinde sabah saatlerine kadar ilçeye 140 kg'dan fazla yağış düştüğünün tespit edildiğini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Sel ve taşkın niteliğinde değerlendirilen bu yağışı şükürler olsun ki aldığımız tedbirlerle çok az denilebilecek sorunla atlattık. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yağışla birlikte sorun teşkil eden noktalarda sürdürülen altyapı çalışmalarını inceledik. Bu noktalarda aldığımız tedbirlerle birlikte yağışlarda artık sorun olmayacağını belirtmek istiyorum. Bu vesile ile bizlerin her zaman yanında olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, "Yağışın Merkezi Ünye İlçemizdi"

09 Ağustos tarihinde meydana gelen şiddetli yağışın merkezinin Ünye olduğunu kaydeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ünye Belediyemizle birlikte organize bir şekilde çalışmalarımızı yürüttük. Daha önce gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları ile sel niteliğinde ki bu yağışı zarar oluşmadan atlattık. Ben bu örnek çalışmadan dolayı Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı 'ya teşekkür ediyorum.

Başkan Güler, "Bakanlığım Döneminde Yaptığımız Çalışmalar Meyvesi Verdi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Devlet Su İşleri'nin (DSİ) kendi bakanlığına bağlı olduğunu ve o dönemde Ünye'de dere yataklarında bulunan köprülerin ayaklarının değiştirildiği belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu sayede köprü ayaklarında birikmeler olmadığını ve bunun da taşkınların önüne geçtiğini hatırlattı.

Diğer yandan yağışların ardından Ünye Belediyesi ekiplerince kent genelinde yağışların neden olduğu birikintilere karşı temizlik ve zararın yol açtığı alanlarda onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.